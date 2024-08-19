澳洲財長：中國經濟疲軟　鐵礦石價格挫30%　憂澳洲受連帶影響

澳洲8月19日警告，中國經濟「疲軟」以及鐵礦石價格下跌，可能使作為最大鐵礦出口國的澳洲連帶受影響，未來該國預算或出現數以十億計的財政缺口。



法媒19日報道，鐵礦石是製造房屋、鐵路和其他基礎設施所用鋼材的主要原料。中國龐大的建造業景氣低迷，全球鐵礦石價格大跌約30%。

澳洲如今擔心受到連帶影響，當地礦業公司更首當其衝。報道稱，全球最大的兩間礦生產商力拓集團（Rio Tinto）以及必和必拓集團（BHP BILLITON）的股價自2024年初大跌約20%。

2017年5月4日，力拓礦業公司的標誌於其在澳洲悉尼舉行的年度股東大會上出現。. （Reuters）

澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）19日警告，「中國經濟疲軟」和鐵礦石價格下跌提醒人們，澳洲無法不受全球經濟波動和不確定性影響。

財政部認為，鐵礦石價格降幅快於預期，可能在未來3到4年內讓澳洲稅收減少約30億澳元（約156億港元）。

澳洲央行總裁布洛克（Michele Bullock）則向國會表示，鑑於澳洲對中國經濟的依賴，她正密切關注相關情勢發展。