Telegram創辦人被捕｜馬克龍稱不涉政治動機　法國仍捍衛言論自由

社交媒體Telegram創辦人杜羅夫（Pavel Durov）8月24日晚在法國被捕，觸發美國富商馬斯克（Elon Musk）等批評，直指是對言論自由的攻擊。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）於26日表示，杜羅夫被捕不涉及任何政治動機。



馬克龍發表的評論，被視為法國官方首度正式確認杜羅夫被捕。馬克龍指出，杜羅夫在法國境內被捕，是由於司法調查，取決於法官的決定，絕非政治決定。 他強調，法國堅定捍衛言論自由。

圖為杜羅夫（Pavel Durov）2012年1月在德國慕尼黑出席論壇活動（Getty）

圖為2023年4月26日一部手機熒幕顯示Telegram標誌。（Reuters）

路透社引述警方消息，杜羅夫正在接受網路犯罪和詐欺部門的調查，涉及Telegram存在的網路和金融犯罪，又指杜羅夫未與當局合作，目前仍被扣查。

據悉， 現年39歲的杜羅夫在2006年創立了俄羅斯知名社交網站Vkontakte，並在2013年創立了即時通訊軟件Telegram。如今Telegram是俄羅斯、烏克蘭和其他原蘇聯加盟共和國用戶所使用的最主要社交平台之一，截至今年7月，該平台月活躍用戶數量已達到9.5億。