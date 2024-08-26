Telegram創辦人被捕　斯諾登：對馬克龍「劫持人質」行為深感悲痛

社交媒體Telegram創辦人杜羅夫（Pavel Durov）8月24日晚在法國被捕。當地時間8月25日，「稜鏡門」事件曝光者斯諾登（Edward Snowden）在社交平台X上就此事表示，法國逮捕杜羅夫是對基本人權的「侵犯」，對馬克龍「劫持人質」的行為「深感悲痛」。



據「今日俄羅斯」（RT）報道，斯諾登25日發文稱，逮捕杜羅夫是對言論和結社基本人權的侵犯,「馬克龍竟然淪落到用把劫持人質作為獲取私人通訊的手段，這讓我很驚訝，也深感悲痛。」

他指出，這種行為「不僅貶低了法國，也貶低了整個世界」。

此前報道顯示，擁有俄羅斯、聖吉斯納域斯、法國及阿聯酋四國國籍的杜羅夫當地時間24日在法國被捕，並將於當地時間25日晚間出庭。法國政府認為，鬆懈的審核規則和加密技術導致犯罪分子廣泛使用Telegram平台從事違法活動。

對於杜羅夫被捕一事，X平台所有者、特斯拉行政總裁馬斯克連發多文諷刺歐洲沒有言論自由，要求釋放杜羅夫，並用法語寫道：「自由。自由！自由？」

俄羅斯國家杜馬副主席達萬科夫25日呼籲俄羅斯外交部設法解救杜羅夫，他表示已經向俄羅斯外交部長拉夫羅夫發出了相應的請求。俄羅斯外交部表示，俄羅斯駐法國大使館已經採取了必要措施，以了解杜羅夫的有關情況。

俄駐法大使館新聞處同日表示，使館已要求法國政府解釋杜羅夫被捕的原因，但是法國政府在這個問題上暫時拒絕合作。

俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫25日也發文表示，杜羅夫當初選擇離開俄羅斯是個錯誤，他以為離開祖國能過得很好，現在，他是時候應意識到，祖國和時代一樣，都是無法選擇的。

梅德韋傑夫回憶說，「很久以前，我問過杜羅夫，為什麼他不願意在嚴重犯罪的問題上與執法機構合作？他當時回答說，『這是我的原則立場』。但我告訴他，『這樣會在任何國家都碰到嚴重的問題』。」

據悉， 現年39歲的杜羅夫在2006年創立了俄羅斯知名社交網站Vkontakte，並在2013年創立了即時通訊軟件Telegram。如今Telegram是俄羅斯、烏克蘭和其他原蘇聯加盟共和國用戶所使用的最主要社交平台之一，截至今年7月，該平台月活躍用戶數量已達到9.5億。

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