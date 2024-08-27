WHO啟動「全球戰略應對計劃」阻猴痘傳染　譚德塞：仍可受控

世界衛生組織（WHO）7月26日啟動一項全球戰略準備和應對計劃，以通過全球、地區和國家的協調努力，阻止Mpox，前稱猴痘在人際間的傳播。世衛組織總幹事譚德塞8月14日已宣布猴痘疫情為國際關注的突發公共衛生事件。



圖為2024年8月19日，位於剛果民主共和國北基伍省一個名為Munigi的村莊內，一名患上猴痘的兒童在一醫療中心內接受別人為其塗抹藥品。（Reuters）

全球猴痘戰略準備和響應計劃涵蓋今年9月至明年2月這一階段。世衛組織在此期間將與會員國、非洲疾病控制和預防中心在內的合作夥伴、社區和研究人員共同採取應對行動。預計，應對行動需要1.35億美元（約10.5億港元）的資金支持，世衛組織將為此發出募捐呼籲。

該計劃以世衛組織總幹事發佈的臨時建議和長期建議為基礎，重點是實施全面監測、預防、準備和應對戰略；推進研究和公平獲取診斷檢測和疫苗等醫療對策；最大限度地減少動物對人類的傳播；以及增強社區積極參與疫情預防和控制的能力。

該計劃的疫苗接種工作將重點關注風險最高的個人，包括近期病例的密切接觸者和醫護人員，以阻斷傳播鏈。

圖為2024年8月20日路透社拍攝的設計圖片中，有貼上「猴痘（Mpox）病毒檢測結果呈陽性」標籤的試管。（Reuters）

加強各方合作

世衛組織正在與國際、區域、國家和地方合作夥伴及網絡合作，以加強準備、戒備和應對等關鍵領域的協調，這包括與「獲取猴痘工具加速計劃負責人小組」，「突發衛生事件預防、防範和應對常設委員會」，「預防流行病行動研發藍圖」以及「臨時醫療對策網絡」的合作。

世衛組織總幹事譚德塞說：「剛果民主共和國及其鄰國的猴痘疫情是可以控制和制止的。要做到這一點，就需要國際機構與國家和地方合作夥伴、民間社會、研究人員和製造商以及成員國之間以公平、全球團結、社區賦權、人權和跨部門協調等原則為基礎制定一項全面而協調的行動計劃。」

在需求最大的非洲地區，世衛組織非洲區域辦事處將與非洲疾病預防控制中心合作，共同牽頭協調猴痘應對工作。雙方已商定採用 「一個計劃、一個預算 」的方法，作為目前正在制定的 「非洲大陸猴痘戰略準備和應對計劃 」的重要組成部分。

本文轉載自世界衛生組織網站

