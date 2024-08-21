猴痘｜疫情如何再起？與2022年有何不同？　非洲將推疫苗接種計劃

猴痘（mpox）疫情再度受到關注，繼世衛宣布再定為「構成國際關注突發公共衛生事件」後，泰國、菲律賓等地相繼錄得個案。這次疫情如何再起？與2022年又有何不同？非洲疾病控制和預防中心（CDC）20日表示，預計剛果民主共和國與其他非洲國家數天內啟動疫苗接種計劃。



哪些國家錄得猴痘個案？

大部份個案出現於非洲剛果民主共和國，據當地官員指，自年初至今，該國錄得15,664宗疑似個案，548人死亡，此數字已超越2023全年。病毒並開始傳播到鄰近國家。

瑞典8月15日確診一宗新型病毒株的猴痘病例，是首次在非洲以外發現。歐洲疾病預防控制中心（ECDC）8月16日將猴痘風險級別從低級調升至中級。世界衛生組織（World Health Organization，WHO）警告，歐洲可能出現更多這類由猴痘新型毒株引發的輸入確診個案。

亞洲多國也提高警惕，巴基斯坦衞生部8月16日稱在該國北部開伯爾-普什圖省（Khyber-Pakhtunkhwa）發現3宗猴痘個案，病人自阿聯酋入境。

菲律賓衛生部8月19日通報，一名33歲菲籍、近期沒有出國的男子18日確診感染猴痘。泰國官員8月21日稱，一名14日從非洲抵達泰國的歐洲男子身上發現猴痘病毒，正等待檢測結果以確定病株類型。

研究人員2024年8月20日手持貼有「猴痘病毒」標籤的試管（Reuters）

這次散播與2022年有何不同？

綜合美媒、法媒指，在2022年的猴痘傳播中，大多數病例是男同性戀和雙性戀男性，病毒主要透過包括性行為在內的密切接觸傳播。

報道稱，這次雖然非洲也出現一些類似的情況，但在剛果民主共和國，15 歲以下兒童佔猴痘病例的 70%以上，佔死亡人數85%。

外界也估計出現更具傳播力的病毒株，目前在剛果民主共和國的傳播始於一種稱為I型的分支，但一種新的1b分支似乎更容易透過日常密切接觸傳播，包括性接觸，瑞典公共衛生機構表示，錄得一宗1b分支病例，該個屬非洲以外的首例此類感染。

非洲如何應對？

非洲疾病控制和預防中心（CDC）20日表示，預計剛果民主共和國與其他非洲國家數天內啟動疫苗接種計劃。CDC正與出現猴痘個案的國家合作，制定物流和溝通策略，以推出疫苗。

圖為2024年8月20日路透社拍攝的設計圖片，相中是數支貼着標籤的試管。標籤印有「對猴痘檢測呈陽性反應」字樣。（REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo）

根據香港衞生防護中心網站，猴痘是一種由猴痘病毒引起的人畜共患病。由於該病毒於1958年在研究用的猴子身上首次發現，因此以「猴痘病毒」命名。人類感染個案最早於1970年在剛果民主共和國出現，自此將該疾病命名為「猴痘」。

網站指出，猴痘症狀與天花相似，但病情較輕微，感染猴痘後的數天，患者會出現發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大。於出現皮疹前，嚴重淋巴結腫大可以是猴痘的一個顯著特徵。自發燒後約1至3天，口腔內會出現潰瘍，身體其他部位亦會出現皮疹。皮疹通常會於10天至兩星期內從斑丘疹發展到水疱、膿疱，然後是結痂，而在身體所有部位的皮疹一般會同步發展。

圖為2024年7月19日，剛果民主共和國（Democratic Republic of the Congo）一名疑似感染猴痘的兒童，由醫護人員採集樣本檢驗。（Reuters）

衞生防護中心指，參考2022年的全球猴痘疫情，患者可能出現非典型症狀，例如有性生活的成年人可出現不明原因的生殖器、肛門或口腔病變（如潰瘍、結節等），或者直腸炎。

猴痘病徵持續14至21天，患者通常會自行痊癒。過去疫情中，患者死亡率介乎1％至10％。