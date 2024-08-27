中緬兩軍邊境演習　中國展示對邊境局勢掌控能力

中國軍隊將在中緬邊境中方一側組織實兵實彈演習，並開展武裝巡邏和空地聯合警巡。中國軍事學者認為，此舉意在展示中國對中緬邊境局勢的掌控能力，警告緬甸內戰各方不要損害中方利益。



中國人民解放軍南部戰區星期一（8月26日）發布消息說，8月27日至29日，解放軍將在中緬邊境中方一側組織實兵實彈演習。

南部戰區也組織陸軍部隊赴瑞麗、鎮康等中緬邊境一線，開展臨邊武裝巡邏和空地聯合警巡，旨在檢驗戰區部隊快速機動、立體封控、聯合打擊能力，維護邊境地區安全穩定。

軍事學者宋忠平對《聯合早報》分析，近期以來，緬甸內部戰火不斷，中國擔心緬甸內戰影響中緬邊境安全，解放軍在中緬邊境組織士兵實彈演習，就是要展示中國對中緬邊境局勢的掌控能力，並警告緬甸內戰各方不要損害中方利益。

微信公眾號「南部戰區」發布的演習公告稱，根據年度訓練計劃，解放軍某部定於8月27日至29日，在中緬邊境中方一側組織實兵實彈演習，進入該地區的車輛和人員請服從交通管制。

演習區域包括瑞麗市戶育鄉附近地域，瑞麗市畹町鎮附近地域，鎮康縣勐堆鄉附近地域，耿馬傣族佤族自治縣孟定鎮附近地域。

緬甸邊境。（資料圖片，Getty）

2021年緬甸軍政府上台後，緬甸政府軍一直與少數民族地方武裝（民地武）作戰。去年10月以來，民地武果敢同盟軍、德昂軍和若開軍組成的「三家兄弟聯盟組織」在緬甸撣邦北部發動攻勢，佔領了緬甸政府軍在撣邦、若開邦等地的多個據點。中國等緬甸周邊國家擔心戰火將導致與緬甸的貿易受阻，以及大量難民進入本國境內。

宋忠平指出，緬北地區的武裝衝突曾導致中國境內人員傷亡，中國當然擔心衝突再次殃及中國境內，解放軍在邊境地區開展演習和加強巡邏，就是要防患於未然。

今年1月，一枚緬甸的炮彈越過邊境落入中國雲南邊城後爆炸，造成五人受傷。中國之後提出嚴正交涉，並呼籲各方停火止戰。

緬甸總理、國防軍總司令和緬甸國家管理委員會主席敏昂萊（Min Aung Hlaing）2022年7月12日訪問俄羅斯時，與俄羅斯國家航天公司（Roscosmos）總裁羅戈津（Dmitry Rogozin）在莫斯科會面。（Roscosmos/Handout via REUTERS）

中國軍方今年4月也兩次在中緬邊境地區舉行演習。《解放軍報》當時曾發文說，「緬北戰事嚴重威脅中緬邊境地區安全穩定和雙方邊民生命財產安全」；中國軍隊將「採取一切必要措施堅決維護國家主權、邊境穩定和人民生命財產安全」。

中國外長王毅上周二（8月20日）在會見聯合國秘書長緬甸問題特使畢曉普時也強調，中國是緬甸最大的鄰國，沒有哪個國家比中國更希望緬甸恢復穩定、實現發展。

他強調，在緬甸問題上，中國堅持尊重緬甸的主權、獨立、國家統一和領土完整，堅持不干涉內政，堅持緬人所有、緬人主導的和平進程，支持東盟發揮主渠道作用。

本文獲《聯合早報》授權轉載

