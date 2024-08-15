王毅訪緬甸晤敏昂萊及丹瑞　稱中方支持緬方早日實現政治和解

中共中央政治局委員、外交部長王毅8月14日到訪緬甸內比都，先後會見緬甸領導人敏昂萊、前國家和平與發展委員會主席丹瑞，以及現任副總理兼外長丹穗。其中，王毅與敏昂萊會面時表示，中方堅定支持緬甸致力於國內和平穩定，在憲法框架下推進新的「五點路線圖」，早日實現政治和解、恢復民主轉型進程。中方反對緬甸生亂生戰，反對域外勢力干涉緬甸內政，以及反對任何企圖離間中緬關係、抹黑污衊中國的言行。



敏昂萊祝賀中國在巴黎奧運獲佳績

敏昂萊表示，緬甸高度重視對華關係，期待同中方推進共建「一帶一路」，加強經貿、基礎設施、農業、能源等領域合作，他又祝賀中國運動員在巴黎奧運會上取得優異成績。

敏昂萊並感謝中方為推動緬北和談發揮的建設性作用，期待中方繼續支持緬甸維護國內穩定，實現政治和解。緬方也願繼續同中方合作，共同打擊網賭電詐等跨國犯罪，絕不允許任何有損中國安全和利益的行為。

在與丹瑞會晤時，王毅稱中方始終將發展中緬關係放在周邊外交重要位置，願同緬方共同努力，推動中緬命運共同體建設取得更多務實成果。他也重申，支持緬甸在憲法框架下努力達成國內政治和解，順利舉行全國大選，重啟民主轉型進程。

王毅促加強合作打擊跨境犯罪

王毅與丹穗會面時提到， 中緬要保持高層交往，增進政治互信；積極穩妥推進經濟走廊建設，確保油氣管道安全順利運營；加強安全合作，共同打擊跨境犯罪活動；加快農業等領域合作，助力緬甸改善民生。以慶祝明年建交75周年為契機，開展系列慶祝活動，密切人文交流，鞏固友好民意基礎。