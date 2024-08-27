Facebook母企Meta掌舵人揭拜登施壓審查言論　朱克伯格：準備反擊

Facebook創辦人、Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）8月26日致函眾議院司法委員會提到，拜登政府曾對Meta施壓要求審查言論。朱克伯格對公司屈服於政府壓力感到遺憾，強調如果這種情況再發生，他將予以反擊。



美媒《政治報》（Politico）26日報道，朱克伯格在信中詳細介紹，美國高級官員如何要求Meta審查某些有關新型冠狀病毒感染（COVID-19）的貼文。

美國總統拜登（Joe Biden）2024年7月29日於德州奧斯汀詹森總統圖書館出席民權法案（Civil Rights Act）制定60周年活動並發表講話。他提議對美國最高法院進行全面改革，包括任期限制以及對大法官實施具有約束力的行為準則。（Reuters）

他也提到，Meta不該在2020年大選前審查《紐約郵報》（New York Post）針對總統拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）的相關報道。

朱克伯格在信中坦言，他認為政府的施壓是錯誤的行為，遺憾當時沒能更直言不諱地表達不滿。Meta不應該因為任何來自政府的壓力，而在社交媒體守則上作出妥協。

如果類似事情再度發生，我們已準備好反擊。 朱克伯格

眾議院司法委員會共和黨人27日晚間在Facebook發文，轉發朱克伯格的信件，並將其坦白形容為言論自由的重大勝利。

朱克伯格在信中結尾提到，為了避開干預美國大選之嫌，他將不會如2020年大選般為任何選舉基礎設施提供資金。他表示：「我的目標是保持中立，所以我不打算在本屆選舉週期再作類似貢獻。」