美國大選｜遭特朗普斥「選舉舞弊者」　朱克伯格：無意捲入大選

彭博社7月19日報道，Facebook創始人朱克伯格（Mark Zuckerberg）當地時間18日表示，特朗普（Donald Trump，又譯川普）遭遇槍擊後的第一反應「很霸氣」，對於TikTok「歡迎競爭」。



朱克伯格18日在接受彭博社專訪時表示，「看到特朗普在臉部中槍後站起來，在美國國旗下揮舞拳頭，這是我一生中見過最『霸氣』（badass）的事情之一」。

朱克伯格說：「作為一名美國人，在某種程度上，你很難不被這種精神和鬥志感動，我想這就是很多人喜歡他的原因。」

2024年7月13日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國賓州巴特勒舉行的巴特勒農場騷（Butler Farm Show）舉行競選活動遇刺，特勤人員第一時間包圍並保護他。特朗普離開講台，仍向支持者舉起手臂示意。（Reuters）

不過，朱克伯格拒絕為特朗普或拜登中的任意一方背書，並補充說他「不打算」以任何方式捲入到這場選舉中。

談及Facebook對選舉的影響，朱克伯格提到，母公司Meta正在做出改變，他希望這將意味着Facebook在未來的選舉中不再成為「導火線」。

「我了解到的主要情況是，人們實際上希望在我們的服務上看到更少的政治內容，因為他們在這是為了與人交流。」他補充道，Meta已經向其用戶推薦更少的政治內容，「我認為，你會看到我們的服務在這次選舉中發揮的作用比過去要小。」

彭博社提到，兩人關係變得複雜，源於特朗普使用Meta產品與支持者互動。

特朗普和朱克伯格可謂積怨已久，當特朗普還是美國總統時，朱克伯格2020年6月曾表示「特朗普總統的分裂和煽動性言論令我們深感震驚和厭惡」，但當時尚未對特朗普發布的內容採取措施。

圖為Facebook母企Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）2024年1月31日出席在美國會大樓參議院司法委員會舉行的網路兒童性剝削問題聽證會，並在會上作證。（Reuters）

在2021年1月6日發生「國會山騷亂」之後，特朗普的Facebook和Instagram賬戶被禁2兩年。當時朱克伯格發文稱，特朗普利用平台賬戶「破壞向當選的繼任者和平、合法地移交權力」。

2023年初，特朗普的相關賬號被恢復，但Meta表示，仍將為特朗普的賬戶設置「護欄」，以防「再次違規」。特朗普當時也點名朱克伯格，稱他在選舉中作弊。

2024年3月，特朗普接受採訪時重申反對拜登（Joe Biden）政府試圖禁用TikTok，表示沒有TikTok，Facebook這個「人民公敵」就會更加強大。他表示：「我認為Facebook對我們國家非常不利，尤其是在選舉方面。」

特朗普10日在其自創的社交媒體Truth Social再次點名朱克伯格，表示若他再次當選美國總統，將把這些「選舉舞弊者」送進監獄，牢底坐穿。兩天後，Meta於7月12日表示，為了能讓民眾在同等基礎上聽取各總統候選人意見，特朗普的賬號將不再受限。

2024年6月22日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）出席在美國賓夕法尼亞州費城舉行的競選活動。（Reuters）

彭博社報道指出，在擔任總統期間，特朗普曾推動禁用TikTok，但近期他以懲罰Meta的名義改變政策立場，並表示封殺TikTok對Meta的業務過於有利。

朱克伯格在18日的專訪中談及TikTok相關話題稱他歡迎競爭，他表示：「我認為我們做得很好，我們正在擴大市場份額。他們會去做他們需要做的事情，但我認為我們不會有問題，無論如何，我們都會繼續在這個領域做得很好」。

但被問及TikTok是否應該被封禁時，朱克伯格沒有正面回答，僅表示「這超出我的職權範圍」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

