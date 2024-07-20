美國大選｜遭特朗普斥「選舉舞弊者」 朱克伯格：無意捲入大選
彭博社7月19日報道，Facebook創始人朱克伯格（Mark Zuckerberg）當地時間18日表示，特朗普（Donald Trump，又譯川普）遭遇槍擊後的第一反應「很霸氣」，對於TikTok「歡迎競爭」。
朱克伯格18日在接受彭博社專訪時表示，「看到特朗普在臉部中槍後站起來，在美國國旗下揮舞拳頭，這是我一生中見過最『霸氣』（badass）的事情之一」。
朱克伯格說：「作為一名美國人，在某種程度上，你很難不被這種精神和鬥志感動，我想這就是很多人喜歡他的原因。」
不過，朱克伯格拒絕為特朗普或拜登中的任意一方背書，並補充說他「不打算」以任何方式捲入到這場選舉中。
談及Facebook對選舉的影響，朱克伯格提到，母公司Meta正在做出改變，他希望這將意味着Facebook在未來的選舉中不再成為「導火線」。
「我了解到的主要情況是，人們實際上希望在我們的服務上看到更少的政治內容，因為他們在這是為了與人交流。」他補充道，Meta已經向其用戶推薦更少的政治內容，「我認為，你會看到我們的服務在這次選舉中發揮的作用比過去要小。」
彭博社提到，兩人關係變得複雜，源於特朗普使用Meta產品與支持者互動。
特朗普和朱克伯格可謂積怨已久，當特朗普還是美國總統時，朱克伯格2020年6月曾表示「特朗普總統的分裂和煽動性言論令我們深感震驚和厭惡」，但當時尚未對特朗普發布的內容採取措施。
在2021年1月6日發生「國會山騷亂」之後，特朗普的Facebook和Instagram賬戶被禁2兩年。當時朱克伯格發文稱，特朗普利用平台賬戶「破壞向當選的繼任者和平、合法地移交權力」。
2023年初，特朗普的相關賬號被恢復，但Meta表示，仍將為特朗普的賬戶設置「護欄」，以防「再次違規」。特朗普當時也點名朱克伯格，稱他在選舉中作弊。
2024年3月，特朗普接受採訪時重申反對拜登（Joe Biden）政府試圖禁用TikTok，表示沒有TikTok，Facebook這個「人民公敵」就會更加強大。他表示：「我認為Facebook對我們國家非常不利，尤其是在選舉方面。」
特朗普10日在其自創的社交媒體Truth Social再次點名朱克伯格，表示若他再次當選美國總統，將把這些「選舉舞弊者」送進監獄，牢底坐穿。兩天後，Meta於7月12日表示，為了能讓民眾在同等基礎上聽取各總統候選人意見，特朗普的賬號將不再受限。
彭博社報道指出，在擔任總統期間，特朗普曾推動禁用TikTok，但近期他以懲罰Meta的名義改變政策立場，並表示封殺TikTok對Meta的業務過於有利。
朱克伯格在18日的專訪中談及TikTok相關話題稱他歡迎競爭，他表示：「我認為我們做得很好，我們正在擴大市場份額。他們會去做他們需要做的事情，但我認為我們不會有問題，無論如何，我們都會繼續在這個領域做得很好」。
但被問及TikTok是否應該被封禁時，朱克伯格沒有正面回答，僅表示「這超出我的職權範圍」。
本文獲《觀察者網》授權轉載