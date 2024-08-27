美國高官：美軍或護送菲律賓南海執行補給任務

美國印度太平洋司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）8月27日說，美國艦船可以護送菲律賓船隻在南海執行補給任務，這是完全合理的選擇，但需要美菲兩國間的協商。



路透社27日報道，帕帕羅在印太司令部組織的軍事論壇間隙告訴記者：「在我們的共同防禦條約框架內，護送一艘船駛向另一艘船是完全合理的。我的意思是，當然，在進行協商後。」

2024年8月19日，菲律賓海警船與中方船艇在南海仙賓礁鄰近海域發生衝撞。圖為中國海警發布的影片。（Reuters）

菲律賓和中國船隻19日和25日在南海仙賓礁發生兩宗相撞事件。此外，菲律賓國家海事委員會說，菲國一架飛機22日在南海進行例行巡邏時，遭到中國從渚碧礁基地發射的照明彈威脅。

菲律賓軍方負責人布勞納（Romeo Brawner）說，儘管馬尼拉稱中國採取了危險和脅迫行動，但他們更願意自己執行補給任務，並盡一切努力確保任務成功。

「我們將嘗試所有可用的選擇和途徑。在條件允許的情況下，我們可以自己完成任務。」

但布勞納補充說，如果菲律賓無法獨立完成，就將尋求替代方案。「這不僅是與美國合作，也與其他志同道合的國家合作。」

菲律賓國防部長特奧多羅（Gibo Teodoro）告訴記者，《美菲共同防禦條約》必須得到更廣泛解讀，以應對「活躍且狡猾的對手」。

近年來，菲律賓抱怨中國使用灰色地帶戰術，即幾乎不會引起武裝衝突的脅迫行動。但中國一直堅稱其行動是專業且合法的。

2024年8月27日，菲律賓馬尼拉，圖為美國印度太平洋司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）發表講話。（Reuters）

特奧多羅還敦促地區國家譴責中國在南海的活動，他稱中國是「和平的最大破壞者」。「我相信他們並非不可阻擋，因為這只是一個獲得全球共識的問題。」

他補充說，建立足夠的軍事威懾力對於菲律賓向中國表明其認真保護主權以及為之而戰至關重要。

本文獲《聯合早報》授權轉載

