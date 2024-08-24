菲律賓指控中國戰機多次向菲飛機射照明彈

菲律賓再次指控中國軍機在南海爭議水域，數度朝正執行巡邏探測任務的菲律賓飛機投放照明彈。



綜合法媒和路透社8月24日報道，西菲律賓海國家特遣部隊24日發布聲明稱，菲律賓漁業和水產資源局（BFAR）一架飛機19日在黃岩島附近進行海域感知飛行時，一架中國戰機作出不負責任的危險行動。

2024年5月17日，中國海警3502編隊在南海黃岩島海域進行艦艇編隊運動訓練（無人機照片）。（新華社）

聲明指，中國戰機在沒有受到挑釁的情況下，多次在與菲律賓飛機「危險的近距離」（15米）處投放照明彈，相關行為顯示出危險的意圖，危及菲律賓機上人員的安全。

聲明還說，這架飛機22日在渚碧礁（Subi Reef）附近水域「監視和攔截侵犯菲律賓專屬經濟區和領海的偷獵者」時，中國戰機也向菲飛機發射照明彈。

聲明稱，這些舉措破壞地區和平與安全，進一步損害中國在國際社會中的形象，並敦促北京立即停止在「菲律賓領土和專屬經濟區內」威脅從事合法和正常活動的菲律賓船隻和飛機的安全，停止一切挑釁危險行動。

報道稱，照明彈通常被軍用飛機用作誘餌，以防止導彈襲擊，另也可用於照明。

截至24日 ，中國方面還沒回覆上述事件。中國外交部發言人毛寧8月23日在例行記者會上被問及此事時，稱「我還不了解你提到的情況」。

2024年8月19日，菲律賓海警船與中方船艇在南海仙賓礁鄰近海域發生衝撞。圖為中國海警釋出事發的影片。（Reuters）

此前，菲律賓軍方8月10日首次指責兩架中國軍機在黃岩島空域投放照明彈，干擾菲律賓軍機的巡邏活動，中國軍方則反指菲律賓干擾中國演訓活動，並稱現場操作專業規範，正當合法。

中菲兩國船隻19日還在仙賓礁發生擦撞事件，雙方相互指責對方衝撞船隻和進行危險行動。

本文獲《聯合早報》授權轉載

