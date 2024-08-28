泰國親軍方公民力量黨將被排除在新聯合政府外

泰國為泰黨秘書長索拉翁星期二（8月27日）說，泰國新一屆聯合政府將不會包括軍方支持的公民力量黨，該黨將從執政聯盟中除名。另外，民主黨前黨魁川呂沛重申不主張民主黨加入執政聯盟的立場。



綜合《曼谷郵報》和路透社報道，索拉翁說，為泰黨成員一致同意放棄擁有40個席位的公民力量黨。

此前，多名為泰黨議員對公民力量黨黨魁巴維未參加國會投票批准新首相佩通坦上任表示不滿。巴維是一名將軍，曾參與2014年推翻前為泰黨政府的政變。

公民力量黨發言人皮亞說，為泰黨並未將這一決定告知他們，違反了雙方的協議。「除了我們的黨魁之外，所有公民力量黨議員都投票支持了首相。這是違背承諾，缺乏禮貌的行為。」

民主黨前黨魁川呂沛說，他對為泰黨在競選期間聲稱將優先發展支持該黨的府感到很反感。他說，他發表此番言論不是出於個人利益，而是出於對那些因為泰黨的做法而被忽視的人的關心。

圖為2023年3月25日，曼谷黎明寺（鄭王廟）在地球一小時前燈火通明的一刻。（Reuters）

此前有報道稱，由差林猜領導的民主黨似乎準備退出反對黨，加入聯合政府。

民主黨副黨魁猜差那說，為泰黨並未邀請該黨加入聯盟，媒體的報道並未得到證實。

「我們對這個問題有明確的指導方針。首先，我們必須收到加入聯合政府的邀請，高級官員和議員將對此進行討論。」

據媒體報道，民主黨可能會在新內閣中獲得兩個部長職位，差林猜將擔任自然資源和環境部長，秘書長德迪將在某個部門擔任另一個副職位。

圖為2023年8月22日，泰國國會就賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）的總理候選人資格進行投票。（Reuters）

本文獲《聯合早報》授權轉載

