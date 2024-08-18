泰國新總理佩通坦上任　期待與中國更多合作

泰國為泰黨（Pheu Thai）黨魁佩通坦（Paetongtarn Shinawatra，前譯貝東丹）8月18日正式成為泰國新任總理。她預計未來1到2週內公布內閣名單，9月初會提出更具體的政策。



她接受任命後發表講話，誓言提振國家經濟、加強國家數碼基礎建設以及增強國家的軟實力。

她稱在國會餘下3年的會期與立法機關合作，創造空間聽取各種意見，並以堅定不移的決心推動泰國前進。

她稱以最大的奉獻精神接受這一任命，並將使泰國成為一個充滿機會和幸福的地方。

她在講話中強調泰國和中國之間保持牢固和持久關係的重要性，並說希望與中國做到更多事情。

路透社18日報道，身穿正式制服的佩通坦在為泰黨總部舉行的儀式中，跪下向泰王肖像致敬，然後發表簡短講話，感謝泰王和人民代表支持她擔任總理。

佩通坦的父親、8月17日獲赦免的前總理他信（Thaksin Shinawatra）亦有出席儀式，佩通坦在儀式期間，多次與他擁抱。

2024年8月18日，泰國新總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra，前排右二）的任命獲泰王批准後，她與父親、泰國前總理他信（Thaksin Shinawatra）及家人在為泰黨總部合影。（Thai Government House/Handout via REUTERS）

他信稱不入閣 不憂政變重演

她稱會在有需要時尋求父親提供建議，但堅稱自己是一個獨立個體，也有自己的想法和目標要達成和實踐。她說他意見很寶貴，但會和所有人包括父親在內的人合作。

他信在接受媒體訪問時也說，不會在內閣擔任任何職位，但首相可隨時尋求他提供意見。

當記者問他會不會擔心女兒面臨類似他在2006年軍方政變中被推翻的困境時，他信回應說：「那不可能」。

2024年8月18日，泰國新總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）、她的父親、前總理他信（Thaksin Shinawatra）及家人在為泰黨總部的泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）肖像前合影。（Reuters）

為泰黨15日召開執行委員會會議，票決提名佩通坦為新任總理候選人。下議院16日以近三分之二的贊成票數推舉她擔任新總理，接替14日被憲法法院裁定違憲並解除職務的前總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）。