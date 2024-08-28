美國大選｜賀錦麗民調勝特朗普？民主黨專家示警：選情比預期嚴峻
撰文：劉耀洋
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美國民主黨候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在宣布參選後一個月後，民調在多個州份反超越共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）。美媒8月22日報道，民主黨內民調專家警告，特朗普實際支持率往往都比民調結果來得高，賀錦麗實際選情或比預期更嚴峻。
美媒《政治報》（Politico）22日報道，民主黨的民調專家發現，他們一般接觸到的選民，普遍對政治參與度較高，認為政治對自己的身份認同很重要。因此，其民調很容易會會「過濾」掉很多政治敏度低、支持特朗普的選民。
民主黨正是因上述狀況，在2016年及2020年的大選中低估特朗普的支持率。
時任美國民主黨總統候選人希拉里（Hillary Clinton）在2016的大選民調中穩穩領先，但最終結果卻是特朗普勝選；時任美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在2020年大選雖成功擊敗他，但獲勝幅度比民調預測更小。
報道稱，民主黨民調專家雖已透過使用其他民調工具、整合多項民調結果等方法修正過去出錯的地方，但他們警告，出於未知原因，在對比其內部數據後，本屆大選的民調似乎仍有低估特朗普之勢。
民主黨民意調查公司GBAO Strategies的合夥人奧梅羅（Margie Omero）稱，根據他們所知道的民調資訊，這仍然是一場非常艱難的競選。
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