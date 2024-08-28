賀錦麗經濟政綱成形　簽下大張競選支票：允4年建300萬住屋

美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）經濟政綱變得具體。她的競選團隊8月27日推出新的廣告，承諾倘若她當選4年內建設300萬間自置居所及租住房屋（rental housing），以解決樓價上漲為美國家庭帶來的壓力。



美媒27日稱，賀錦麗在當日發布的新廣告中，談到自己成長於租住房屋的個人經歷，並指她的母親花長達10年才儲夠錢買樓。

除了增加房屋建設外，她承諾向專注於首次置業者的房屋建築商提供稅收減免，並擴大針對建造租住房屋公司的激勵措施，以刺激建造新樓的數量，降低租屋者和買樓者的成本。

圖為2024年8月20日美國副總統兼民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）出席在威斯康星州密爾沃基舉行的競選集會。（Reuters）

對比起賀錦麗16日首次就經濟議題發表演說，她在新廣告依然把重點放於如何減低中產階層的生活成本，並再次重申為首次置業人士提供高達2.5萬美元（約19.4萬港元）的首期資助，以改善中產家庭的福祉。