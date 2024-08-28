意大利研發免稀土電動車引擎　意媒：遏制中國原材料壟斷地位

意媒8月27日稱，意大利成功研發出不必使用稀土的新型電動車引擎，將徹底改變未來交通模式，或影響意大利乃至西方國家與稀土大國中國的貿易關係。



《共和國報》（la Repubblica）27日報道，第一代新型引擎名為Spinrel，在德國的國際汽車科技博覽會上首次亮相。新型引擎是由3間意大利公司SettimaMeccanica、Spin與Motive聯合組成的Green Silence工業中心研發。

2021年7月11日，2020年歐洲盃決賽前夕，一名球迷在意大利首都羅馬揮舞意大利國旗。（Getty）

報道稱，新型引擎研發計劃是由意大利私募基金Xenon資助，主要創新技術是不再使用稀土製造的永久性磁鐵。無稀土引擎除確保更高、更穩定的能源性能外，還可減少噪音污染。新技術甚至能提升引擎的可回收性，消除對環境產生負面影響的採礦活動。

新型引擎經過3年研發和2年工程設計後，現在已上市且適用於任何車輛，有望發展許多其他應用模式。

2024年7月4日，在意大利米蘭舉行的Omoda和Jaecoo新車上市活動中，中國奇瑞（Chery ）製造的Omoda 5在展場亮相。（Reuters）

中國擁有稀土存量約佔全世界37%，是全球主要的稀土生產國、出口國和加工國。報道稱，免稀土引擎持續發展下去，勢將遏制北京對稀土原材料的壟斷地位。