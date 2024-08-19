意大利政府與Stellantis緊張關係升溫　望吸引中國企業赴意建廠

「意大利總理梅洛尼在她的經濟愛國主義運動中找到了理想目標。」



8月19日，「政客」新聞網歐洲版（politico.eu）發文稱，過去幾個月，由於不滿意大利唯一大型汽車製造商Stellantis（斯特蘭蒂斯）集團在本土投資不足、將部份生產轉移至低成本國家，梅洛尼政府與Stellantis的緊張關係升溫。

與此同時，意政府將目光投向發展勢頭強勁的中企。意大利企業與「意大利製造」部長阿道夫·烏爾索（Adolfo Urso）近日透露，意方正與幾家中國汽車製造商就赴意建廠事項進行談判。

路透社本月6日報道稱，意政府與中國東風汽車集團的談判已進入後期階段。意大利企業與「意大利製造」部一位發言人表示，8月下旬，由該部官員組成的代表團將赴北京，進一步討論合作文件。

領過意大利政府補貼卻在海外投資，Stellantis被批「不夠愛國」

早在梅洛尼還是反對黨議員時，她就是法國標緻雪鐵龍集團（PSA）和美意企業菲亞特克萊斯勒集團（FCA）合併案的強烈反對者之一。該合併案於2021年誕生了Stellantis。

Stellantis總部目前設在荷蘭，截至2023年，按銷量計算，Stellantis是世界第四大汽車製造商，僅次於豐田、大眾和現代。該集團旗下擁有菲亞特、瑪莎拉蒂、阿爾法·羅密歐、藍旗亞、雪鐵龍、吉普、標緻、DS等十餘個汽車品牌。

儘管Stellantis大部份汽車都在意大利以外生產，但它仍然是意大利目前僅存的一家大型汽車製造商。除了蘭博基尼（被德國奧迪收購）以外，Stellantis擁有意大利其餘所有傳奇汽車品牌。

「政客」新聞網指出，在與PSA合併成Stellantis前，菲亞特汽車面臨着財務狀況的起伏，經常獲得意大利政府慷慨的補貼，菲亞特的創始股東——阿涅利家族，還因此面臨爭議。

如今極右翼政黨上台，梅洛尼繼續把矛頭對準Stellantis。

2024年7月30日，中國北京，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在f訪華行程中面見記者。（Reuters）

意大利羅馬路易斯大學政治學專家洛倫佐·卡斯泰拉尼（Lorenzo Castellani）稱：「Stellantis是梅洛尼的理想敵人。這是一個在獲得大量財政支持的情況下，不知何故決定轉移生產的集團。這很容易被指責為缺乏愛國精神。」

然而，卡斯泰拉尼補充稱，梅洛尼正在輸掉與這家汽車巨頭的戰鬥，因為意大利政府沒轍，沒辦法迫使Stellantis在該國進行更多投資。

梅洛尼政府和Stellantis集團原先達成一致，後者承諾每年在意大利生產100萬輛汽車，但意政府和工會都稱Stellantis沒有遵守承諾。根據工會數據，今年上半年Stellantis在意大利生產的汽車數量比去年同期減少25%以上，上半年集團利潤同比也幾乎減半，從109億美元減少到56億美元。

此外，菲亞特與PSA合併以來，Stellantis在意大利裁員超過1萬人，主要方式是鼓勵年長員工退休。今年，Stellantis在意大利的幾條生產線暫時停產，工人們遭降薪。

意政府不讓Stellantis海外產汽車貼意大利國旗

今年春天，意大利海關和金融警察扣押了134輛菲亞特Topolino小型電動汽車，該款汽車由Stellantis在摩洛哥生產，車身貼有意大利國旗標識。意大利有關部門稱，這種標識可能會誤導消費者，讓人誤以為汽車產自意大利。

6月，一名意大利法官臨時裁定，車名「Topolino」和「Topolino Dolcevita」也會讓消費者對原產地產生誤解，因為車名會讓人想到菲亞特一個老款車型，以及意大利名導費德里科·費里尼執導的電影《甜蜜的生活》（La Dolce Vita）。

這些淺綠色汽車目前依然被扣在意大利西岸港口城市裏窩那。Stellantis提出的解決辦法是移除有爭議的意大利國旗標識。

意大利企業與「意大利製造」部長阿道夫·烏爾索（Adolfo Urso）表示，法律面前人人平等，「假標識」誤導消費者，對意大利企業不利。

意大利知名律所Portolano Cavallo的合夥人恩佐·馬拉薩（Enzo Marasà）指出，車身貼有意大利國旗的做法可能會讓Stellantis受到制裁。

馬拉薩認為，意大利政府此舉是一種對法律「特別嚴格」的執行，可能也在傳達一種「政治信息」，「向所有將生產線轉移到海外的公司甚至是意大利本土公司發出一個信號，它們應該回饋意大利」。

同樣在今年早些時候，意政府禁止Stellantis將在波蘭生產的阿爾法·羅密歐新車型命名為「米蘭」（Milano），理由是將意大利城市的名稱賦予在國外生產的汽車是違法的。Stellantis最後將新款車型改名為「Junior」。

向中國示好

雖然梅洛尼政府試圖說服Stellantis繼續在意大利生產，還為購買低排放的消費者提供補貼，但該國的汽車產量並未提高，部份原因是產自海外的汽車也受益於這種補貼。

2024年7月29日，中國國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見來華進行正式訪問的意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。（X@SpokespersonCHN）

意大利企業與「意大利製造」部長烏爾索表示，從明年開始，只有部份在歐洲製造的汽車才有資格獲得補貼。

烏爾索還證實，意大利政府正與幾家中國汽車製造商進行談判，目的是吸引大型車企在意大利建廠。

據路透社本8月6日報道，意政府與中國東風汽車集團的談判已進入後期階段。

意大利企業與「意大利製造」部一位發言人表示，8月下旬，由該部門官員組成的代表團將赴北京，進一步討論合作文件。

另據意大利安莎通訊社此前報道，梅洛尼7月底訪華後表示，雙方簽署了一份工業合作備忘錄，涉及電動汽車和可再生能源領域。

據意大利媒體報道，意大利政府還可能考慮通過法律手段「接管」一些歷史悠久的意大利品牌，並將其使用權「轉讓」給中企。這包括Stellantis旗下的Autobianchi和Innocenti。意大利一項新通過的法令規定，政府可以接管那些停產超過五年的標誌性品牌。

另一邊，意大利政府招攬中企的舉動刺激到了Stellantis。

據彭博社報道，Stellantis行政總裁唐唯實（Carlos Tavares）今年4月已搶先警告稱，如果一家中國電動汽車製造商在意大利生產，將威脅到Stellantis，並導致「重大的社會後果」，他可能不得不做出「不受歡迎的決定」。

他威脅稱，如果中企的加入導致市場競爭加劇，Stellantis市場份額會下降，那菲亞特和阿爾法·羅密歐的製造商可能會減少在意大利的工廠數量，「我們準備好了，我們會戰鬥」。

意大利米蘭比可卡大學交通運輸經濟專家安德烈埃·朱利欽（Andrea Giuricin）認為，意大利政府向其它汽車製造商示好並非壞主意，但中企目前不太可能取代Stellantis，因為意大利不是汽車製造商的理想投資目的地，部份原因在於運輸成本高昂。

羅馬路易斯大學政治學專家卡斯泰拉尼分析稱，梅洛尼可以通過禁止使用與意大利相關的名稱、拉攏中國投資者來讓Stellantis嫉妒，從而對後者施加壓力，但這無法真正解決問題。

本文獲《觀察者網》授權轉載

