施紀賢上任後首次訪德　晤朔爾茨望重啟英歐關係

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）上任後首次訪問德國，希望推動修補因脫歐，而受損的英國與歐盟國家之間的關係。



法國媒體報道，施紀賢8月28日抵達柏林訪問，他將與德國領導人簽署一項新的防衛協議，並在科學、技術和貿易方面建立更深層次的聯繫。施紀賢表示，擬定的協議是千載難逢的機會，有助於更廣泛地重啟英歐關係。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）對施紀賢希望重啟關係表示歡迎，並稱德國希望接受「這隻伸出的手」。

施紀賢領導的工黨政府之前表示，如果贏得大選，將尋求與德國簽署安全和防衛協議。工黨最終以壓倒性優勢贏得7月初的大選，施紀賢隨後上台執政。他在兩週後於英國舉行的歐洲政治共同體峰會（European Political Community Summit）上告訴歐洲領導人，英國將是他們的朋友和夥伴。

2024年8月28日，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz，右）在柏林總理府歡迎英國首相施紀賢（Keir Starmer，左）到訪。（Reuters）

完成德國之行後，施紀賢將轉往法國訪問。

在歐洲多國加速「右轉」的浪潮下，德國和英國都面臨管理移民和應對極右翼反移民情緒的挑戰。

德國西部城市索林根（Solingen）上週剛剛發生一宗疑似回教徒持刀襲擊事件，造成3死8傷；英國上個月也發生致命持刀襲擊事件，導致2死9傷，引發反移民騷亂。

施紀賢表示，他和朔爾茨同意制定一項聯合行動計劃，以解決非法移民問題，並粉碎從事這一卑鄙交易的走私團伙。

此外，雙方還討論了烏克蘭戰爭問題。俄烏戰爭已經持續兩年多，作為基輔的盟友，德英兩國都在援助烏克蘭問題上面臨壓力。

2024年8月28日，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz，右）和英國首相施紀賢 （Keir Starmer，左）在柏林舉行的新聞發布會上握手。（Reuters）

朔爾茨表明，儘管近期有人質疑德國的援助態度，德國與英國仍堅定地站在烏克蘭一邊。施紀賢則指：「我們的決心是一如既往地與烏克蘭並肩作戰，只要烏克蘭需要，我們就會提供所需支持。」

8月初，烏克蘭軍隊對俄羅斯邊境地區發動攻勢，基輔的西方盟國則對此保持謹慎，擔心本國援助的武器可能用於俄羅斯領土，從而可能引發莫斯科的強烈反應。

英國早前表態指，允許烏克蘭酌情部署英國提供的「挑戰者2」型坦克中隊，但對「風暴陰影」遠程巡航導彈的使用施加了限制。施紀賢28日表示，英國在武器使用的戰術問題上沒有做出新的決定。

德國是僅次於美國的第二大烏克蘭援助國，而由於擔心衝突升級，柏林一再拒絕向基輔提供「金牛座」遠程導彈。德國政府還計劃明年將援助預算減半，預計援助支出約為40億歐元（約347億港元）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

