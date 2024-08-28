施紀賢：首份預算案將會「痛苦」　暗示向富人加稅及削公共開支

英國國會暑假快將結束，下議院9月2日復會，首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）8月27日發表演說時表示，10月發表的首份預算案將是「痛苦」（painful）的抉擇，政府要作出「不受歡迎」的決定，能力較大的人要承擔較大責任，暗示將會向富人加稅及削減公共開支。



英國工黨執政後的首份財政預算案將於10月底公布，首相施紀賢在8月27日的演說中暗示會向富人加稅及削減公共開支。

施紀賢在國會復會前發表演說：

施紀賢在首相府內的玫瑰園發表講話，警告即將公布的預算案將會是痛苦的抉擇，呼籲民眾為了國家長遠利益，忍受短期的痛苦。

他又說有能力之士應該承擔更多責任，暗示會向富人加稅，同時承諾會履行競選政綱，不會影響「勞工階層」，亦即薪俸稅、國民保險金（National Insurance）和增值稅（VAT）不會上調。

2024年7月29日，英國財政大臣雷李韻晴（Rachel Reeves）在英國倫敦向下議院就公共財政狀況審計結果發表聲明後，舉行新聞記會發表講話。（Reuters）

財相李韻晴（Rachel Reeves）早前公布，保守黨政府留下220億英鎊（約2,274億港元）的「財政黑洞」，施紀賢坦言在此情況下別無選擇，只能作出艱難決定。

工黨政府之前已表明，從今秋開始，燃料補貼需要入息審查，將導致1,000萬領取退休和養老金的長者無法再獲得冬季燃油補貼，每年少收約100至300英鎊（約1,034至3,101港元）。

2024年8月27日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）在倫敦唐寧街10號玫瑰園發表演說及回答記者問題。（Reuters）

英國7月底至8月初多地發生大規模騷亂，大批示威者被判監，令到監獄出現「人滿之患」。施紀賢指責這些人利用社會裂痕引發騷亂，表示除了要正視監獄不足問題外，亦不會姑息滋事者。