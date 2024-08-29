遊日注意｜NHK：珊珊已在九州登陸　將從南到北橫掃日本

原預計8月27日就會接近日本的超強颱風珊珊（英語：Typhoon Shanshan；日語：サンサン），由於移動速度不斷減慢，29日將在九州登陸，接著由南向北慢慢侵襲四國、關西、中部、關東、東北、北海道，影響時間將長達四天以上，且日本各縣市將無一倖免。日本放送協會（NHK）29日上午宣布，珊珊上午8時已在鹿兒島縣薩摩川內市附近登陸。



日本放送協會（NHK）29日上午宣布，珊珊上午8時12分已在鹿兒島縣薩摩川內市附近登陸。

由於滯留海面的時間增加，使得珊珊變得更大更強，預估最大瞬間風速將達到每秒70公尺的破表等級，並為九州和四國地區帶來1000毫米以上的驚人豪雨。

日本氣象廳指出，如此強烈的狂風暴雨將造成房屋被吹垮、河水氾濫、山泥傾瀉等大規模災情，並在日本各地引發史無前例的嚴重破壞，請民眾務必做好最高等級的防颱和避難準備。

日本各大鐵路公司也提前警告，未來幾天的新幹線、特急列車和一般電車可能會長時間且大範圍停駛。航空公司也預告，往返日本各城市的國際線和國內線航班將陸續停止升降。

東京迪士尼、大阪環球影城等主要景點也有可能宣布暫停開放，本週要前往日本的旅客務必隨時留意交通和天氣報告。