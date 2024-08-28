珊珊颱風日本車主怎辦？特殊包膜開售：5分鐘「車變船」避免入水

珊珊颱風直衝日本，估計於29日或30日登陸九州後貫穿日本，帶來狂風暴雨。



許多人都擔心自己的車子受損，甚至可能因為淹水導致車子淪為泡水車。日本一家住宅建設公司就開發了一款薄膜，全程只需要一個人，且5分鐘就能安裝完畢，堪稱颱風來臨時的「秘密武器」，能保護民眾的愛車。

珊珊颱風直撲日本，讓不少車主擔心愛車將被浸壞。（YouTube@ANNnewsCH）

珊珊颱風直撲日本，讓不少車主擔心愛車將被浸壞。（YouTube@ANNnewsCH）

珊珊颱風直撲日本，讓不少車主擔心愛車將被浸壞。（YouTube@ANNnewsCH）

「讓汽車變成船」 點圖放大看看這特殊薄膜的使用方法：

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颱風來臨時，最怕短時間的強降雨愛車泡水，根據全日本新聞網（ANN）27日報導，住宅建設公司「小野田工業」的技術部研發了一款薄膜，使用一種輕而堅固的特殊材料SAM-CS。

小野田工業技術部總經理瀧川真哉表示：

透過將汽車包裹在薄膜中，讓它的形狀變成一艘船。當車子被水包圍時，就可以漂浮在水面上。

報道指出，小野田工業原本是為了應對2年前發生的颱風而設計的，當時許多汽車被淹沒在水中，如今開發成只要一個人就能組裝完成。

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今年第10號颱風「珊珊」持續朝日本行進，未來可能登陸九州，目前已在九州南部、四國及太平洋沿岸地區帶來豪雨。（NHK）

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使用時，必須先將汽車開上特殊薄膜，之後將吸盤安裝到車身，並從下方開始陸續將車包圍起來。之後將第兩層包膜，從車頂蓋上，以防止水進入車體內部。

瀧川表示，若一個人安裝，在5到6分鐘內就能完成，而且能透過固定帶，防止車子在漂浮過程中與其他汽車相撞。

至於價格則落在88000日圓，約4750港元，本月開始販售。

儘管價格不便宜，目前已售出約30套，他們希望，未來能開發用在大型車輛、消防車、救護車等救災車輛的防護膜，讓災害造成的車損降到最低。

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