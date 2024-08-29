風暴珊珊襲日本　飛福岡航班盤旋多時無法降落　乘客：一堆人嘔吐

強烈熱帶風暴珊珊繼續吹襲日本，8月29日早上於九州鹿兒島薩摩川內市附近登陸後，同日下午迫近九州北部。長榮航空一班從桃園機場飛往福岡的BR106航班，29日多次盤旋嘗試降落未果，最終要折返台灣，有乘客向傳媒稱，飛機盤旋40分鐘無法降落，機上不少人嘔吐、尖叫，「超顛簸，一堆人都吐。」



BR106航班8月29日上午8時17分自台灣桃園機場起飛，原定日本時間上午11點42分抵達福岡機場，但最終受風暴影響，航機多次盤旋嘗試降落不果，最終下午1點23分折返抵達桃園機場。

有乘客返回台灣後向台媒民視新聞表示「降落不下去呀，大概40分鐘有吧，超顛簸，一堆人都吐，其他小孩有尖叫，反正就是滿恐佈的，老實說…… 機長說我們決定返回台北，一堆人在拍手。」

航班資訊網站FlightRadar24顯示，長榮BR106航班8月29日在福岡盤旋多時，但最終仍未能降落，折返台灣（FlightRadar24網站截圖）

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風暴珊珊2024年8月28日迫近日本鹿兒島，有當地民眾冒着強風暴雨外出。（REUTERS）

風暴珊珊為九州帶來破紀錄降雨量，據日媒統計，目前已知至少3死，82人受傷。

日本放送協會（NHK ）29日稱，透過彙整各廣播電台有關受傷人數的訊息，截至當地下午5時，宮崎縣有35人、鹿兒島縣23人、長崎縣7人、佐賀縣5人、熊本縣4人等。

風暴珊珊繼續吹襲日本，圖為日本九州人吉市情況（Madoka Hitoyoshi/via REUTERS）

愛知縣蒲郡市8月27日晚上發生山泥傾瀉，一棟民宅被埋，屋內一家5口其後被救出，但有3人死亡，包括70多歲的戶主夫婦，以及30多歲兒子，另外兩名40多歲女兒，分別重傷及輕傷。

日本氣象協會及日本放送協會（NHK）29日報道，在早上11時左右，珊珊集結熊本縣天草市附近，以時速15公里向北移動，預計它稍為減弱，並在下午最接近九州北部。珊珊料在29日晚上向東移動，30日橫掃九州，為當地帶來最雨及吹起強風。

風暴珊珊吹襲日本九州，宮崎縣2024年8月29日有房屋遭颱風破壞。（REUTERS）

九州電力公司網站顯示，截至當地時間下午3時，九州7個縣共有約 233,200戶家庭因颱風停電，包括鹿兒島縣有183,530戶、宮崎縣有16,090 戶、長崎縣有11,000 戶、熊本縣有13,570 戶、大分縣有3,450 戶、福岡縣有4,150戶和佐賀縣的1,410戶。