與巴西法院矛盾一再升溫　社交平台X：料遭下令關閉業務

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下社交平台X在巴西跟當地法院爆出風波，X不滿法院對平台審查的命令，法院並要求平台要有法律代表，命令限期為當地時間8月29日深夜（香港時間30日下午），X稱預計法院將下令其關閉在巴西業務。



X在8月29日表示，預計巴西最高法院大法官莫賴斯（Alexandre de Moraes）快將頒布「關閉令」。

巴西最高法院在29日較早前封鎖馬斯克旗下另一科企Starlink在當地的銀行戶口，馬斯克之後表示，Starlink將繼續向巴西軍方提供支援。

2023年11月1日，英國布萊奇利（Bletchley），馬斯克（Elon Musk）出席英國首屆AI安全峰會。（Reuters）

X之前在8月17日宣布，不滿巴西法院對平台審查的命令，以及公司當地法律代表面臨被捕的威脅，即時關閉在巴西的業務運作，但巴西民眾仍可使用X。

事緣巴西最高法院大法官莫賴斯4月上旬命令X平台封鎖部份用戶，當中包括博客和國會議員。部份帳戶由一些支持巴西極右前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的人持有，以及部份被指傳播假新聞和仇恨言論。馬斯克反對有關說法，法律程序正在進行中。

X在聲明中表示，莫賴斯暗地下令，如X拒絕執行審查，其在巴西的法律代表將會被捕。馬斯克稱為保員工安全，決定關閉巴西辦公室，但巴西用家還是可以繼續使用X。