委內瑞拉總統馬杜羅下令封殺X十天

委內瑞拉的選舉爭議未有解決迹象，總統馬杜羅（Nicolas Maduro）批評社交平台X用於煽動暴力，因此在8月8日下令全國封殺該平台10天。



路透社報道，馬杜羅發表電視講話，稱已簽署禁止X在當地使用10天的法令。當地在7月28日總統大選後，馬杜羅及在野黨候選人岡薩雷斯（Edmundo González Urrutia）都分別宣布勝選，全國連日透過社交平台發起多場示威，要求馬杜羅下台。

馬杜羅早前亦指通訊軟件WhatsApp被用於恐嚇軍警家人，呼籲支持者改用Telegram或WeChat，並與擁有X的Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）隔空交火，指控對方鼓吹仇恨、內戰及死亡。

2024年8月3日，委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）出席在首都加拉加斯舉行的、反對大選結果的示威活動。（Reuters）

報道提到，馬杜羅及委內瑞拉選舉部門都表示他贏得第三個選舉任期，岡薩雷斯則稱有點票結果證明自己勝選。墨西哥、巴西及哥倫比亞外長聯合呼籲委內瑞拉當局公開點票結果，委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）8日與墨西哥總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）通話，希望對方遊說馬杜羅與反對派談判，指這是解決當地選舉爭議的最佳方法。