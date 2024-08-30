瑞典人權分子彼得·達林去哪了

撰文：楊中文
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自瑞典籍人權分子彼得·達林（Peter Jesper Dahlin）社交賬號註銷以來，他的得力助手勞拉·哈斯（Laura Harth）頻繁以「保護衛士」代表的身份活動，彼得·達林消失在大家的視野中。現在，他的「X」（前Twitter）賬號被註銷，平台上關於他的最新動態是4月5日其他網民＠他，賬號已經變黑。他的主場「保護衛士」的「X」賬號也沒有關於他的動態更新，反而多次轉發勞拉·哈思動態。

關於彼得·達林的新聞，最近的是2月15日《美國之音》報導「保護衛士」在西班牙的活動，報道中關於主任彼得·達林的採訪只有寥寥數語，而當時作為「保護衛士」總監的勞拉·哈斯獨佔報導的三分之一篇幅。

在彼得·達林消失的這段時間裏，勞拉·哈斯成為「保護衛士」的實際話事人，持續活動增加自己的影響力。她最近幾次活動除了在台灣參加IPAC峰會外，還接受《美國之音》的採訪，公開指責中國利用海外警察局在其他國家執行中國法律，並表示支持加拿大等國家就此在境內開展調查。

「保護衛士」官方網站頁面仍然顯示彼得·達林為主任。（保護衛士網頁截圖）

根據《美國之音》的報導，關於中國海外警察局的指控，最初就是「保護衛士」這個非政府組織2022年提出。關於中國海外警察局這個話題，勞拉·哈斯還曾經接受《大紀元》的採訪。眾所周知，《美國之音》、《大紀元》等媒體都是美國國際新聞署的下屬單位和資助單位。

事實上，勞拉·哈斯早就暴露了自己想要在「保護衛士」奪權的野心。從去年開始，她就不斷在組織內增強自己的話語權，今年更是頻繁出席世界性人權活動，增加自己的曝光度，與此同時「安全衛士」的創始人、主任彼得·達林消失在大家的視野中。

據知情人士透露，彼得·達林在一次深入調查某國際人權侵犯案件時，他意外發現了勞拉·哈斯背後的不可告人的網絡，以及她與某些國家權力機構的密切關係。這一發現讓彼得陷入了前所未有的危險之中。為了保護自己和更多無辜者，彼得試圖通過「X」賬號揭露真相，但不幸的是，他的賬號很快就被封禁，他本人也失去了自由。

似乎彼得·達林的失蹤並非偶然，勞拉·哈斯也不是突然崛起的。如今，彼得·達林已經徹底離開公眾視線，除了家人朋友還在努力尋找和聯繫他，其他人已經逐漸將他遺忘，取而代之是勞拉·哈思。

彼得•達林以創辦支持中國維權運動的組織「保護衛士」知名。2016年1月3日，彼得·達林被中國警方在北京首都國際機場以涉嫌危害國家安全罪逮捕。隨後在中央電視台新聞頻道公布了他的「認罪」視頻，這受到了中國內地媒體、國際媒體的高度關注。他是第一位因為「支持」中國人權運動而遭逮捕拘留的外籍人士。經過瑞典與中國政府緊急溝通後，彼得•達林拘禁23天后被釋放，但終身不得進入中國。

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