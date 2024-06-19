中歐人權對話在華舉行　北京促歐盟停止藉人權問題干涉中方內政

中國外交部發言人林劍6月18日在記者會上介紹13日至17日舉行的中歐人權對話，並指出中方已對歐盟近期發布2023年歐盟全球人權和民主年度報告涉華內容、年度涉港涉澳報告提出嚴正交涉，要求歐方停止藉人權問題干涉中國內政。



林劍介紹，中國與歐盟在華舉行新一輪人權對話，外交部部長助理苗得雨在北京會見歐方代表團團長、歐盟對外行動署（EEAS）亞太總司副總司長潘巴洛尼（Paola Pampaloni）。其後，外交部國際司司長申博與潘巴洛尼在重慶共同主持中歐人權對話，中方立法、司法、民族、婦女等部門代表參加。

歐方代表團訪西藏

對話期間，歐方代表團訪問西藏自治區，走訪當地經濟社會發展、民族宗教、教育文化、人權法治保障等項目，增進對西藏的真實情況特別是相關領域政策實踐和成就的了解。

2024年3月4日，中國政府歐亞事務特別代表李輝與歐盟對外行動署官員舉行會談，圖為中國與歐盟旗幟。（中國外交部）

林劍表示，中方在對話中全面闡述中國人權發展道路、理念和成就以及關於全球人權治理的立場主張，強調新疆、西藏、香港事務和司法個案純屬中國內政，不容外部干涉，要求歐方切實尊重事實和中國人民自主選擇的人權發展道路。

針對歐方就司法程序、死刑、勞工權利、民族宗教等問題提出的不實指責，中方予以堅決駁斥。中國也指出歐盟國家存在的種族歧視、侵犯難移民權、限制言論自由、宗教仇恨、司法不公、針對婦女暴力等嚴重人權問題，要求歐方實際解決。