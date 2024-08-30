越南警方搗破全球最大電影盜版網站Fmovies

越南警方近日採取行動，在當地搗破全球最大的電影盜版網站Fmovies。



《衛報》8月29日報道，創意與娛樂聯盟（Alliance for Creativity and Entertainment，Ace）宣布與河內警方合作，關閉Fmovies及多個相關網站。Ace指出，今次行動亦搗破影片代管服務網站Vidsrc.to和相連網站，指它們都是由同一人操作。

河內警方拘捕2名與Fmovies有關的越南人，目前他們尚未被起訴。

Ace形容，Fmovies與Bflixz、Flixtorz、Moviews7及Myflixer等網站是全球最大的非法串流營運，在去年1月至今年6月期間，一共吸引67億人次到訪。

美國電影協會（MPA）行政總裁Charles Rivkin及首席內容保護主任Larissa Knapp認為，今次行動是為全球電影業人士的勝利，亦發出強勁的震懾訊息，同時期待與越南當局、美國國土安全部、美國司法部繼續合作，將涉案人士繩之以法。

Ace的成員包括BBC Studios、Canal+ Groupe、Televisa、MBC Group及RTL等，組織與多個國際執法部門合作打擊娛樂盜版問題、提出訴訟和發警告信。而Rivkin早前在CinemaCon上發言時，就將矛頭指向Fmovies，指網站其中三分一流量是來自美國，而對方及相關網站亦長年被美國貿易代表辦公室（USTR）的年度假冒和盜版惡名市場的年度審查名單之中。