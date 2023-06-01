全球最大BT盜版網站RARBG宣布關站　原因令人意外　微博一片哀號

提供大量資源下載，全球最大的盜版影片網站RARBG在5月31日宣布關站。



站方表示，受到疫情困擾，加上有成員經歷俄烏戰爭，還有物價通脹、電價飆漲關係，導致網站再也撐不住，只好宣布關站。

消息一出，對於習慣使用「字幕組」與「網盤」的大陸網友哀號：宴席散了。

微博一片哀號 慘呼「如眼珠被挖走」 點圖看看網友們的留言：

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遠自2008年起，RARBG成為全球最大的盜版資源網站，像是兩岸網友十分熟悉的大陸「字幕組」和「網盤」，資源大都來自RARBG。因此消息一出後，許多大陸網友紛紛哀號：宴席散了！

站方公開聲明表示，過去2年對我們太艱難，團隊有人死於Covid19併發症，也有人因為確診副作用無力工作，另外團隊有人正在經歷俄烏戰爭，遍布雙方陣營。

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另外站方也坦言，歐洲機房的電價飆漲帶給大家沉重打擊，通貨膨脹導致日常開支無法負擔。因為無法承擔鉅額費用，因此經過投票，我們決定關站。「對不起，再見。」

外國媒體認為，今天是Torrent網站歷史規模最大的關閉之一 ；未來將有很多模仿者想要接替RARBG的地位，但是原始的RARBG不再有了。

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