BTS成員SUGA捲酒後駕駛電動滑板車案　韓國警：案件移送檢方

韓國防彈少年團（BTS）成員SUGA（原名閔玧基）捲入酒後駕駛電動滑板車（e-scooter）案，韓國警方8月30日下午表示，案件已移送首爾西部地方檢察廳。



BTS成員SUGA涉嫌於2024年8月6日下午11時15分左右在首爾龍山區漢南洞一街道酒後駕駛電動滑板車（影片截圖）

韓國BTS防彈少年團成員Suga於2021年5月出席宣言活動（REUTERS）

SUGA涉嫌於8月6日下午11時15分左右在韓國首爾龍山區漢南洞一街道酒後駕駛電動滑板車，並且摔倒，之後遭警方立案調查，韓聯社指，事發時SUGA血液中酒精濃度高達0.227%，遠超吊銷駕照的標準（0.08%以上），屬於醉酒狀態。

SUGA於8月23日接受警方調查，並承認相關指控。

他8月較早前兩度在網上發文，向公眾道歉，稱對自己的錯誤行為讓粉絲和大家感到傷心和失望，深表歉意。

BTS所屬經理人公司BigHit Music於8月初發聲明時回應SUGA騎乘電動滑板車一事，但之後有韓媒引述警方相關人士指，警方認為有關車輛是有座椅的「電動車」，而非「電動滑板車」。

韓聯社8月26日引述消息指，警方將吊銷SUGA的駕駛執照，並根據調查結果考慮是否給予相應處罰。