2024全球IG富豪榜：第一名賺逾2600萬元　BLACKPINK與BTS成員上榜

英國數據分析公司Hopper HQ在7月23日公布2024年全球IG富豪榜，其中葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）以坐擁超6.3億追蹤者、平均每條貼文賺343.2萬美元（約2,673萬港元）高踞榜首，他已連續第2年被評為Instagram（IG）上收入最高的用戶。



2016年11月7日，西班牙馬德里，C朗拿度（Cristiano Ronaldo）與俱樂部皇馬（Real Madrid）簽約。（Getty）

阿根廷球王美斯（Lionel Messi，又譯梅西）的排名緊隨C朗拿度之後，平均每條貼文能賺273.1萬美元（約2128.58萬港元）；韓國天團BLACKPINK有4成員打入百大，其中Lisa以平均每條貼文要價62萬美元（約483萬港元）名列第29，問鼎亞洲第一；BTS成員Jin及RM、車銀優等都榜上有名。Jin以每篇貼文平均收入29萬美元，位居榜單第68名。隊長RM緊隨其後，以28萬美元的收入排名第71。

隨着社交媒體的興起，通過明星發布貼文成為一種新的廣告模式，明星可從中獲得收益。該榜單由Hopper HQ根據每位用戶在IG和YouTube上發布文章的收費，以內部和公開的資料為基礎進行製作。