「56年來最艱難時刻」　美媒：英特爾考慮分拆晶片設計和製造業務

當地時間30日，彭博社（Bloomberg）引述知情人士消息稱，美國半導體巨頭英特爾（Intel）公司正與投資銀行高盛集團、摩根士丹利等合作，以幫助渡過該公司56年歷史上最困難的時期。



據其透露，該公司正在討論各種可能的情況，包括拆分其晶片設計和製造業務，以及哪些工廠項目可能會被關閉。這些討論目前都是在私下進行的。他提到，摩根士丹利和高盛一直在就各種可能性提供建議，其中可能還包括潛在的併購。

這名知情人士還表示，這些方案預計將在9月份的董事會會議上宣佈。不過目前英特爾還不會有任何重大舉措，談判仍處於早期階段。彭博社稱，英特爾的一位代表拒絕予以置評，摩根士丹利和高盛也沒有立即回應置評請求。

圖為美國晶片商英特爾（Intel）亞利桑那州一間工廠外的標誌，攝於2022年10月2日。（Reuters）

本月初（1日），英特爾發布了一份糟糕的營收報告，其今年第二季度業績收入128億美元，按年下降1%，表現遠低於市場預期。淨利潤由盈轉虧，大幅虧損16億美元，去年同期淨利潤為盈利15億美元。預測第三季度營收也將低於預期。

這張成績單直接帶「崩」股價。當天開盤後，英特爾股價下跌26.06%至21.48美元，市值蒸發約320億美元，創下40多年來最大單日跌幅。彭博社稱，在那之後，有關採取相關措施「力挽狂瀾」的討論就變得迫在眉睫。

當時和成績單一同釋出的，還有涉及1.5萬人的裁員通知，裁員數量相當於員工總數的15%，這是英特爾100億美元成本削減計劃的一部分。受該計劃影響，英特爾還將從第四季度開始暫停向股東派息。

綜合路透社報道，重大重組計劃進一步加劇市場不安情緒的同時，英特爾也陷入法律雙重困境。

在二季度財報公布一周後（8日），股東對英特爾行政總裁格爾辛格（Patrick Gelsinger）和財務總監津斯納（David Zinsner）發起集體訴訟，指控英特爾通過欺詐手段隱瞞公司問題，在公開披露訊息時存在重大虛假或誤導性陳述，尤其是關於其代工業務的實際狀況，導致業績疲軟、大規模裁員及暫停派息。

在路透社這張2023年7月5日拍攝的圖片中，一個工人的微型模型被放置在帶有半導體晶片的印刷電路板中。（Reuters）

上周（23日），英特爾董事會核心成員、馬來西亞華人陳立武突然宣布辭職，更進一步導致英特爾的負面危機持續發酵。

作為英特爾董事會中為數不多來自半導體行業的專業人士，以及支持格爾辛格業務重組計劃的關鍵人物，陳立武離開的原因眾說紛紜。在美媒爆出他是因與董事會就裁員意見存在嚴重分歧，對英特爾管理層大失所望而辭職後，英特爾本就低迷的股價再度承壓下行。

「這幾週很艱難。」當地時間周四，格爾辛格在德意志銀行科技大會上對投資者坦言。他說，英特爾試圖在財報中對下一步行動提出「清晰看法」，但市場表現未能如預期做出積極回應。

彭博社指出，以860億美元的市值計算，英特爾已經跌出全球前十大晶片製造商之列。今年以來，英特爾股價已經下跌了接近六成，成為表現最差的晶片股；與此同期，標普500指數上漲了近兩成，費城半導體指數更是飆升了近三成。曾經被英特爾按在地上「摩擦」的英偉達，2024年的營收預計將是英特爾的兩倍。

報道稱，究其原因，英特爾如今深陷泥潭與其代工業務有關，這要追溯到2021年格爾辛格剛被任命為英特爾新任CEO的時候。

當時，格爾辛格推出了公司重組計劃，將英特爾的半導體製造業務分離出來，使其作為一家合同代工廠，來為英特爾自己的晶片業務和外部客戶提供服務。他寄希望於此舉能重振英特爾在晶片製造商中的威名，並與台積電、三星等公司一較高下。

韓國三星：2018年2月25日在西班牙巴塞隆納舉行的世界移動通訊大會（Mobile World Congress）舉行期間，鏡頭下三星的標誌出現在當地一棟建築物。（Reuters）

今年，英特爾的晶片代工業務被正式拆分出來。但該業務的鉅額虧損受到了廣泛關注。根據英特爾4月提交給美國證券交易委員會（SEC）的一份文件，獨立後的晶片製造部門「英特爾代工」（Intel Foundry）在2023年實現營收189億美元，按年下降31%，經營虧損達70億美元。

在瘋狂砸錢投資升級代工業務的同時，英特爾又在PC與服務器晶片市場遭遇殘酷競爭，營收大幅下滑，2023年英特爾營收反而比格爾辛格上任之前的2020年整整減少了240億美元。如此一來，縱是英特爾這樣的晶片巨人，也難以承受這般沉重的財務負擔。

對此，新加坡《商務時報》引述投資分析機構Global X的研究分析師的話指出：「隨着晶片買家大舉轉向AI晶片，英特爾正目睹其傳統數據中心業務受到侵蝕。另一方面，英特爾正在經歷一場充滿挑戰且代價昂貴的代工模式轉型。」

本文獲觀察者網授權轉載。

