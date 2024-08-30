日本皇室｜悠仁親王經推薦制升讀東大？　逾萬人聯署反對特別待遇

日本皇室秋篠宮家長子、皇室第二順位繼承人悠仁親王被指可能會以推薦入學方式進入名校東京大學，在日本引發爭議，自8月10日至今有約1.2萬名網民聯署反對。



日本皇室第二順位繼承人悠仁親王被指可能會以推薦入學方式進入名校東京大學，在日本引發爭議，約1.2萬名網民聯署反對（網站截圖）

據日本《日刊現代》29日報道，第27屆國際昆蟲學大會8月25日在日本召開，每四年舉辦一次，被譽為「昆蟲學界的奧林匹克」，悠仁親王受邀並出席，引發關注。悠仁親王參與的研究「皇宮裏的蜻蜓」以海報形式公開，他的父母文仁夫婦也有出席大會開幕禮，悠仁並在會上與海外研究人員互動。

報道稱，悠仁的「學術界首次亮相」遭到批評。有意升讀東大農學系的他，也遭質疑會以推薦入學方式進入東京大學。

悠仁親王（右）（日本宮內廳官網）

報道引述有週刊記者指，「即使秋筱宮親王夫婦（悠仁夫母）無意這樣做，但他們也忍不住要陪伴悠仁親王參加他的學術界首次亮相，即使這可被視為一種父母的支持。作為皇室成員，他被推薦進入東京大學是不可避免的。」

悠仁2023年11月曾發表一篇學術論文「赤坂御用地的蜻蜓種類」，當時獲東大教授評論稱「推薦入學需要研究成果，這篇論文的水準遠遠超出要求」，悠仁並非獨立完成，其中合作者是該領域的權威。

日本部份網民不滿悠仁可能會以推薦入學方式升讀東大，更有人發起聯署，從8月10日至今有約1.2萬名網民參與。

悠仁是秋篠宮一家成員，他是日本皇室第2順位繼承人，其父是第1順位繼承人、天皇的弟弟文仁，點圖放大瀏覽更多悠仁的照片：