日本皇室開IG不見秋篠宮一家？悠仁人氣低　9成人撐愛子做女天皇

日本共同社4月進行皇室相關民意調查後，結果顯示有9成受訪者贊成女天皇誕生。日本宮內廳4月開設Instagram（IG）帳號，也吸引逾百萬人追蹤，顯示日本民眾對皇室的關注。

日媒指出，在愛子公主愈來愈受歡迎之際，未來的天皇悠仁卻因為姊姊的結婚風波與升學問題，人氣持續低迷，讓媽媽紀子妃相當苦惱。



德仁天皇、紀子妃與愛子公主（Instagram@kunaicho_jp）

愛子公主到訪栃木縣牧場（Instagram@kunaicho_jp）

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共同通訊社4月向3千名18歲以上男女進行皇室相關民意調查。結果顯示，90%的受訪者贊成女天皇誕生。

皇室記者指出，日媒過去進行相關調查時，僅有約6至8成民眾贊成女天皇，因此最新調查結果讓宮內廳大為震驚。宮內廳員工透露，這代表愛子公主的存在感愈來愈大。

愛子公主在栃木縣牧場與家人挖竹筍（Instagram@kunaicho_jp）

愛子公主在栃木縣牧場與家人挖竹筍（Instagram@kunaicho_jp）

《現代商業》指出，日本宮內廳4月1日設立IG帳號，紀錄天皇一家出公務的畫面、分享生活起居，目前已吸引逾177萬人追蹤。

其中愛子公主在栃木縣牧場與家人挖竹筍、摘小番茄的貼文吸引逾68萬人點讚，人氣極高。

值得注意的是，該帳號中不曾出現秋篠宮家一家的身影。報道指出，愛子公主人氣上升的同時，身為秋篠宮家長子、同時也是未來天皇陛下的悠仁，聲望與人氣卻陷入低迷。

悠仁親王（右）（日本宮內廳官網）

悠仁是秋篠宮一家成員，他是日本皇室第2順位繼承人，其父是第1順位繼承人、天皇的弟弟文仁，點圖放大瀏覽更多悠仁的照片：

因為他的姊姊真子結婚前爆出一連串風波，使日本民眾對秋篠宮家的好感下滑。

現在又傳出悠仁與2位蜻蜓專家共同完成蜻蜓研究論文，希望能藉機申請進東大，引發網友批評「不公平」、「普通高中生不可能有這種機會」。

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報道指出，儘管人氣與繼承皇位無關，但悠仁的母親紀子，依然想避免具體呈現出悠仁與愛子之間的人氣差距。

日本皇室記者指出，宮內廳IG帳戶已關閉留言區，但從發文的點讚數就能一眼看出人氣，如果帳號分享悠仁的照片時，點讚數只有愛子的一半，將會相當尷尬。宮內廳的工作人員也深知這一點，顧慮到紀子的心情，才會避免在IG分享秋篠宮家相關的話題。

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報道指出，宮內廳當初是為了吸引民眾的關注才開設IG帳號。而日本皇位繼承第一順位為秋篠宮、第二順位為悠仁，悠仁的姊姊佳子公主也很受年輕人歡迎，不在IG分享他們的資訊未免說不過去。

對此，宮內廳表示，4月開設IG後先以天皇與皇后的活動為中心，今後分享的內容將視情況而定。

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