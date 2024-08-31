萬事達卡：加強打擊網絡詐騙　計劃取消信用卡號

為了打擊層出不窮的網絡詐騙問題，萬事達卡公司（Mastercard）正計劃取消信用卡號，並擴大以指紋或面部掃描等生物特徵數據為安全措施的「認證技術」（或稱代幣技術），以降低資料泄露風險。



彭博社報道，萬事達卡行政總裁米巴赫（Michael Miebach）接受採訪時說，十年前，公司首次推出一項以「代幣」取代消費者卡號的數據安全技術。一開始，這項新技術須耗時三年時間才能處理第一批價值10億的交易，但公司如今能每周處理10億筆類似交易。

「認證技術」（Tokenization，或稱代幣技術）被廣泛用於保護敏感數據，如信用卡信息、銀行賬戶號碼等。這種技術通過將敏感數據替換為一個無意義的隨機生成的數字序列（或稱「代幣」）來工作，這些代幣在存儲和傳輸過程中替代原始數據，從而降低數據泄露的風險。

萬事達卡公司正計劃擴展使用「認證技術」，並以生物數據如指紋或面部掃描替代信用卡密碼等傳統安全措施。這是金融行業為應對日益嚴重的在線支付欺詐問題（預計到2028年將超過910億美元）而採取的最新措施。

米巴赫指出，過去的常規思維是通過密碼保護數據和交易以確保安全，然而這種做法漸漸成為了安全漏洞。但「認證技術」將敏感信息替換成「代幣」，即使數據被黑客非法訪問，也無法解析出真實信息。

此外，「認證技術」還有助於企業遵守數據保護法規，如歐盟通用數據保護法（GDPR）和支付卡行業數據安全標準（PCI DSS）。

萬事達卡說，預計到本世紀末，歐洲所有電子商務交易都將被「代幣」取代。

本文獲《聯合早報》授權轉載

