特朗普再賣NFT卡圈錢　每張99美元　多買可獲西裝碎片或共進晚餐

籌款的多少，一直都是決定美國總統大選成敗的一大關鍵因素。自美國總統拜登7月21日退出連任競選、轉而支持美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）以來，民主黨人掀起了一波籌款浪潮。如今，美國前總統，共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）也面臨到了壓力。



據美國《國會山報》、《今日美國報》等當地時間8月27日報道，特朗普當天在其擁有的社交媒體「真相社交」（Truth Social）上通過一則影片宣布，正式售賣一套新的「NFT數碼交易卡」（非同質化代幣），命名為「美國優先系列」（America First Collection）。

據介紹，這一套新卡片上印有特朗普照片，包括他跳舞、穿着超級英雄服裝、手拿比特幣等姿勢的圖像，總共50張，每張售價99美元。凡是購買15張或更多（1485美元以上）的人，將會獲得一張附有從特朗普今年6月同拜登辯論時所穿西裝上剪下的一小塊碎布的實體卡；若有人購買75張或更多（7425美元以上），將有機會前往佛羅里達州與特朗普共進晚餐。

美國前總統特朗普2024年8月27日在Truth Social上通過一則影片宣布，正式售賣一套新的「NFT數碼交易卡」（非同質化代幣），命名為「美國優先系列」（America First Collection）。（Truth Social@realDonaldTrump）

當天，特朗普通過影片宣布說：「應大家的要求，我正在製作一系列新的特朗普數碼交易卡。你們都知道它們是什麼，我們玩得很開心。這真的很了不起，這些卡片展示了我跳舞，甚至持有一些比特幣。」

隨後，特朗普又介紹了這套產品的「賣點」——每套50張，每張99美元，且購買愈多，好禮愈多。他表示，購買15張及以上者，將會獲得一張實體卡，上面會附有一小塊西裝上剪下的小碎布，那是他本人今年6月同拜登展開首場大選辯論時所穿的西裝。

「人們稱它為『秒殺西裝』（knock-out suit），我不知道是不是這樣，但他們就是這麼叫的。」特朗普說：「我們會裁剪這套『秒殺西裝』，你會得到一小塊，我們會隨機找其中的五塊簽名，這是真正的收藏品，這是送給你們的家人、孩子、孫輩的東西。」

美國前總統特朗普2024年8月27日在Truth Social上通過一則影片宣布，正式售賣一套新的「NFT數碼交易卡」（非同質化代幣），命名為「美國優先系列」（America First Collection）。（Truth Social@realDonaldTrump）

他還介紹，而買下75張及以上的人，將被邀請到其位於佛羅里達州朱庇特的高爾夫球俱樂部，與這位美國前總統共進晚餐。

「你們知道的，他們稱我為『加密總統』（crypto-president）。」特朗普最後說：「我不知道這是不是真的，但很多人都這麼說，所以不要錯過，去CollectTrumpCards.com吧，收藏屬於你的美國歷史。」

《今日美國報》指出，早在2022年12月，儘管當時特朗普的支持率逐漸跌落，且受到了廣泛的嘲笑，但他那時候就曾向其支持者推出過類似的NFT產品，並在發布後的兩天內，將4.4萬件產品銷售一空。

美國前總統特朗普2024年8月27日在Truth Social上通過一則影片宣布，正式售賣一套新的「NFT數碼交易卡」（非同質化代幣），命名為「美國優先系列」（America First Collection）。（Truth Social@realDonaldTrump）

報道稱，自2022年遭遇行業崩潰後，加密貨幣成為了日益嚴重的政治問題。有數據顯示，從2022年1月的峰值到今年8月1日，NFT（非同質化代幣）的銷量下降了90%以上。但也是從陷入困境以後，該行業向兩黨的政治競選活動投入了大量資金。

特朗普曾表示，他計劃讓美國成為「全球加密貨幣之都」，以及「世界比特幣超級大國」。而雖然一些民主黨人仍然對加密技術持懷疑態度，但賀錦麗和其他民主黨高層已經表示，他們對允許該行業發展持開放態度。

根據選舉制度規定，在拜登退選後，賀錦麗可以繼承其競選資金。美國《財富》雜誌此前報道稱，進入7月，拜登的競選資金僅剩9600萬美元。但在一個多月的時間裏，賀錦麗團隊似乎取得了很大的籌款進展。

綜合路透社和《華盛頓郵報》報道，當地時間8月25日，賀錦麗競選團隊稱，自賀錦麗宣布參選以來，一個多月內已募得5.4億美元競選資金。按其團隊說法，這一數字「刷新選舉史同期籌款紀錄」。賀錦麗的競選經理珍·奧馬利·狄龍（Jen O’Malley Dillon）在一份備忘錄中稱，民主黨全國代表大會召開期間捐款激增，達到8200萬美元。

美國前總統特朗普2024年8月27日在Truth Social上通過一則影片宣布，正式售賣一套新的「NFT數碼交易卡」（非同質化代幣），命名為「美國優先系列」（America First Collection）。（Truth Social@realDonaldTrump）

另據英媒報道，根據向美國聯邦選舉委員會申報的文件，賀錦麗7月籌集2.04億美元，是特朗普（4800萬美元）的4倍。特朗普競選團隊則表示，加上盟友委員會的籌款，這位共和黨總統候選人7月籌集了近1.39億美元。

截至7月底，美國民主黨與共和黨的競選賬戶餘額分別為3.77億美元和3.27億美元。不過，兩黨募資情況要等數個資金充足的超級政治行動委員會10月公布第三季度數據後，才能看到全貌。

路透社稱，賀錦麗參選後的勢頭使特朗普處於守勢，後者正在努力維持媒體曝光度。

美國前總統特朗普2024年8月27日在Truth Social上通過一則影片宣布，正式售賣一套新的「NFT數碼交易卡」（非同質化代幣），命名為「美國優先系列」（America First Collection）。（Truth Social@realDonaldTrump）

過去一週，特朗普競選團隊為他安排了密集的選舉造勢，目標不僅是與流量頗高的民主黨全國代表大會同期對打，保證共和黨風頭不被蓋過，也希望特朗普保持忙碌。美國「政客」（Politico）新聞網8月24日援引一名知情人士的說法稱，特朗普私下承認，如果不大幅改變競選策略，他可能在11月輸掉大選。

法媒認為，現在關鍵問題是，最後幾個月，特朗普將如何為其競選賬戶籌集資金，「儘管這位美國前總統已經收到了億萬富翁的大量捐款，但目前這些似乎還不足以對抗賀錦麗。」

英媒8月21日發文稱，美國當前的競選可能是有史以來最貴的一次，「候選人將花費數十億美元」。非營利組織「公開秘密」（Open Secrets）數據顯示，2020年，拜登募集了創紀錄的10億美元捐款，特朗普募集了約7.75億美元。

本文獲《觀察者網》授權轉載

