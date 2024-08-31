日本颱風｜東海道新幹線受珊珊雨帶影響停駛　暴雨侵襲北海道等地

超強颱風珊珊（英語：Typhoon Shanshan；日語：サンサン）早前在日本九州登陸後，目前雖已減弱為熱帶風暴，惟它帶來的惡劣天氣繼續威脅日本各地，遠至北海道亦有暴雨。當局警告各地的災害危險程度仍處於高水平，呼籲民眾保持警惕。



日本放送協會（NHK）8月31日報道，珊珊同日9時左右集結於德島縣及和歌山縣之間海域，預計以時速15公里向東南偏東方向移動。由於珊珊速度緩慢，再加上周邊暖濕空氣和太平洋反氣旋邊緣影響，預計西日本及東日本各地在9月1日長時間降雨，甚至錄得破紀錄雨量。

圖為2024年8月30日，山陽及九州新幹線受到珊珊吹襲而停駛後，有旅客在博多站的閘口前等待。（REUTERS）

報道提到，截至31日早上10時的過去1小時，國土交通省設於岐阜縣大垣市的雨量計錄得51毫米雨量；而在同一縣垂井町的雨量計則超出每小時雨量40毫米、連續降雨量150毫米的規定值，JR東海在當日早上9時半宣布東海道新幹線全線停駛。

東海道新幹線原本在31日首班車開始暫停來往東京至名古屋的服務，並削減名古屋及新大阪之間的班次。JR東海表示，待雨量規定值下降後，會恢復名古屋及新大阪的列車。

颱風珊珊8月29日在日本九州登陸後，宮崎縣街頭出現樹木被吹倒，雜物滿佈街頭的情況。（Kyodo/via REUTERS ）

受到珊珊帶來的雨影響，東京都、岩手、埼玉、神奈川、靜岡、岡山及三重縣發生山泥傾瀉的風險極高，部份地區已發布「山泥傾瀉警戒情報」，本州東北及北海道面向太平洋方向的地區亦下起大雨，其中夕張市鹿島在31日早上8時左右的過去1小時內錄得67毫米雨量，平取町仁世宇在早上9時的過去1小時雨量更是有記錄以來最多的65毫米。

珊珊至今亦造成愛知及福岡縣等地共有6人喪生，鹿兒島縣則有1人失蹤；九州有超過110人受傷。