珊珊颱風｜航班冒風雨降落福岡　機內劇烈搖晃嚇壞乘客片段曝光

珊珊颱風於8月29日上午登陸日本九州鹿兒島縣薩摩川內市附近 ，強風暴雨侵襲九州各地。



根據日媒報道，29日上午，一架由泰國廊曼國際機場飛往福岡機場的飛機受強風影響，機體出現劇烈搖晃，機上乘客不安的尖叫與哭聲此起彼落。

最後，飛機順利於福岡機場降落，並未造成任何人員受傷。

由於珊珊颱風影響，日本航空與全日航空於29日的國內線，共計取消了494個航班。（YouTube@FNNプライムオンライン）

由於珊珊颱風影響，日本航空與全日航空於29日的國內線，共計取消了494個航班。（YouTube@FNNプライムオンライン）

乘客拍下機體劇烈搖晃情形 有人嚇到哭（點圖放大瀏覽）：

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根據日媒富士新聞（FNN）報道，當地時間29日上午7點左右，一架由泰國廊曼國際機場飛往福岡機場的飛機上，一名乘客於機艙內拍攝飛機降落時的情況。

影片中，乘客們因為機體劇烈搖晃而發出不安的尖叫聲，「這情況真的沒事嗎」等擔憂的聲音此起彼落，據傳有乘客更因此哭了出來。

而機體在經過上下左右大幅度的晃動後，平安無事地降落在福岡機場，機艙內也響起乘客們熱烈的掌聲。

截至30日凌晨，珊珊颱風在日本已造成4人死亡、94人受傷及1人失蹤。（路透社）

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根據報道，由於颱風影響，日本航空與全日航空於29日的國內線，共計取消了494個航班。

且因為颱風移動的速度緩慢，日本航空決定於30日取消國內線280個航班、全日空航空則取消了346個國內線與4個國際線航班，至少有6萬名以上的旅客受到影響。

根據日本放送協會（NHK）報道，截至當地時間30日0點，珊珊颱風已造成4人死亡、94人受傷及1人失蹤。

珊珊颱風目前位於九州北部，預計以每小時10公里的速度朝北東方向前進，即使是距颱風較遠的關東及東海地區，仍有強烈雨勢。

日本西部及東部的強風大雨則預計持續至31日，日本氣象廳呼籲民眾嚴防山泥傾瀉、低窪地區淹水及河流氾濫。

【相關圖輯】珊珊襲日本｜「椰樹君」捱過4次颱風 再次抗風獲大批網友打氣

【相關圖輯】珊珊襲日本｜「椰樹君」捱過4次颱風 再次抗風獲大批網友打氣（X@livecam_db）

椰樹君過去至少歷經4次颱風都未倒下（X@livecam_db）

椰樹君過去至少歷經4次颱風都未倒下（X@livecam_db）

椰樹君過去至少歷經4次颱風都未倒下（X@livecam_db）

椰樹君過去至少歷經4次颱風都未倒下（X@livecam_db）

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