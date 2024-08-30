珊珊颱風｜航班冒風雨降落福岡 機內劇烈搖晃嚇壞乘客片段曝光
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
珊珊颱風於8月29日上午登陸日本九州鹿兒島縣薩摩川內市附近 ，強風暴雨侵襲九州各地。
根據日媒報道，29日上午，一架由泰國廊曼國際機場飛往福岡機場的飛機受強風影響，機體出現劇烈搖晃，機上乘客不安的尖叫與哭聲此起彼落。
最後，飛機順利於福岡機場降落，並未造成任何人員受傷。
乘客拍下機體劇烈搖晃情形 有人嚇到哭（點圖放大瀏覽）：
+24
根據日媒富士新聞（FNN）報道，當地時間29日上午7點左右，一架由泰國廊曼國際機場飛往福岡機場的飛機上，一名乘客於機艙內拍攝飛機降落時的情況。
影片中，乘客們因為機體劇烈搖晃而發出不安的尖叫聲，「這情況真的沒事嗎」等擔憂的聲音此起彼落，據傳有乘客更因此哭了出來。
而機體在經過上下左右大幅度的晃動後，平安無事地降落在福岡機場，機艙內也響起乘客們熱烈的掌聲。
點圖放大看看珊珊颱風吹襲下的日本：
+26
根據報道，由於颱風影響，日本航空與全日航空於29日的國內線，共計取消了494個航班。
且因為颱風移動的速度緩慢，日本航空決定於30日取消國內線280個航班、全日空航空則取消了346個國內線與4個國際線航班，至少有6萬名以上的旅客受到影響。
根據日本放送協會（NHK）報道，截至當地時間30日0點，珊珊颱風已造成4人死亡、94人受傷及1人失蹤。
珊珊颱風目前位於九州北部，預計以每小時10公里的速度朝北東方向前進，即使是距颱風較遠的關東及東海地區，仍有強烈雨勢。
日本西部及東部的強風大雨則預計持續至31日，日本氣象廳呼籲民眾嚴防山泥傾瀉、低窪地區淹水及河流氾濫。
【相關圖輯】珊珊襲日本｜「椰樹君」捱過4次颱風 再次抗風獲大批網友打氣
點圖放大看看椰樹君vs珊珊颱風的影像及網民的留言：
+13
日本颱風｜打風不一定食杯麵 「這食物」熱捧全因一網民波音787遇亂流40傷 乘客被拋飛卡在行李架 座椅折斷天花板穿窿新加坡航空客機急墜｜全球亂流最犀利航班排名 港人須睇2條航線新加坡航空遇亂流｜專家：機上這樣睡最蠢 危急時兩腿可能會斷機頭「穿大窿」乘客恐慌！飛機遇亂流嚴重損毀 幸安全降落
延伸閱讀：
不肖子！為買iPhone絕食3天 貧窮慈母心軟買給他…網怒轟撻伐
挪威公主與薩滿未婚夫大婚！一連3天婚宴歡慶 不准賓客拿手機拍照
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】