俄烏聲稱前線互有推進　烏克蘭東北與俄羅斯西南數十人死傷

俄羅斯和烏克蘭8月30日繼續在邊境地區與烏東北部等地互相空襲，數十人死傷。



烏克蘭最高指揮官說，在過去24小時內，烏軍在俄庫爾斯克州（Kursk Oblast）推進了多達2公里。烏軍稱已控制俄庫爾斯克州5平方公里的領土。

俄羅斯則稱在庫爾斯克州擊退烏方多次進攻，同時打擊駐紮在烏克蘭蘇梅州（Sumy Oblast，位於烏東北部）的烏軍後備力量。

俄羅斯也聲稱在烏東戰場有所推進，聲稱佔領烏東3個村莊。

烏克蘭內政部長說，俄羅斯30日空襲烏克蘭東北部的哈爾科夫市（Kharkiv），擊中一座住宅大樓，7人死亡。救援人員還在瓦礫中搜救。緊急服務部門也說，襲擊中至少77人受傷，包括18名兒童。與此同時，俄羅斯方面亦聲稱遭到烏軍襲擊。

別爾哥羅德州（Belgorod）州長格拉德科夫（Vyacheslav Gladko）在當地時間30日稱，烏軍30日晚使用「吸血鬼」多管火箭炮發射集束彈，襲擊別爾哥羅德市和別爾哥羅德區，導致5人死亡、37人受傷，其中10人傷勢嚴重。多座建築和車輛遭到破壞。

別爾哥羅德州位於俄西南部，南部及西部與烏克蘭接壤。

▲烏軍總參謀部在社交媒體上就F-16戰機墜毀一事發聲明。

俄烏戰爭持續之際，雙方軍備與人員都有折損。烏克蘭空軍司令稱，美國合作夥伴正在協助調查在8月26日發生的F-16戰機墜毀事件。

烏克蘭空軍和美軍官員表示，烏軍一架美國製造的F-16戰機26日在抵禦俄羅斯空襲時在烏克蘭境內墜毀，這是烏克蘭8月接收第一批美製F-16戰機後的首宗事故。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）呼籲盟友允許烏克蘭對俄羅斯空軍基地進行遠程打擊。此外烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）呼籲歐盟盟友爲西部地區的空中防禦貢獻力量，以建立安全區。

美製F-16墜毀後數天，英媒8月30日報道，澤連斯基宣布解除烏克蘭空軍司令奧列修克（Mykola Oleshchuk）的職務。他沒有解釋撤換理由。但外界普遍認為，這與F-16出事有關。

圖為2024年8月4日，在烏克蘭一未被公開的地點，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在烏克蘭空軍日的活動舉行後，站在一架F-16戰機前向媒體發表講話。（Reuters）

烏克蘭軍方沒有就F-16戰機失事原因提供詳情，但指它是在接近俄羅斯軍事目標時墜毀。

一名美軍官員表示，初步調查顯示這架F-16戰機的墜機原因似乎不是被俄軍擊落，有可能是機師操作失誤或戰機機械失靈。事故起因目前仍在調查中。