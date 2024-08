烏軍遲遲未被趕出庫爾斯克　後果比外界想象更嚴重

烏克蘭對俄羅斯邊境庫爾斯克州(Kursk)的襲擊始於8月7日,至今已經有三周多,這是二戰以來對俄羅斯最大規模的襲擊。俄羅斯雖然多次宣稱要將烏克蘭軍隊趕出去,俄羅斯國防部8月29日稱,自庫爾斯克方向的敵對行動開始以來,烏方共損失多達7,450名軍事人員。

但是烏軍的攻勢並未被打退。烏克蘭軍方負責人8月27日說,烏軍在三個星期的攻入中佔領了俄羅斯庫爾斯克地區將近1,300平方公里的土地,俘虜了594名俄羅斯軍人。

後工業時代研究中心項目主任弗拉基斯拉夫·伊諾澤姆採夫(Vladislav Inozemtsev)近日在Riddle網站撰文,分析了庫爾斯克地區被佔領給俄羅斯帶來的經濟和社會影響,認為此次烏克蘭軍隊攻佔俄羅斯領土的後果,可能比外部觀察者想象的更為嚴重。

以下為該文章主要內容,供參考。



在俄羅斯幾乎無邊無際的領土背景下,庫爾斯克和別爾哥羅德(Belgorod)地區可能顯得很小:它們僅佔該國總面積的0.3%和人口的1.7%。然而,在過去幾十年裏,這兩個地區都已成為俄羅斯農業增長的引擎,在豬肉、家禽和牛奶產量方面排名第一或第二,並且是向日葵、蕎麥和許多其他農作物的重要產地。

總的來說,庫爾斯克和別爾哥羅德地區佔俄羅斯豬肉總產量的25.6%和家禽總產量的15.2%,它們是「低風險」投資目的地當中的首選地區。其畜牧業產量自2010年以來增長了2至6倍。

在這張2024年8月21日獲得的影片截圖顯示,烏軍無人機拍下烏克蘭特種部隊所說、烏軍對俄羅斯庫爾斯克州謝伊姆河(Seym River)的浮橋渡口進行空襲的情形。(Special Forces of Ukraine/Handout via REUTERS)

如果烏克蘭軍隊進一步推進,許多養豬場和養雞場很可能會落入烏克蘭控制區(在別爾哥羅德地區,約有一半的養豬場和養雞場距離邊境不到30到40公里)。它對俄羅斯市場的影響不太可能是災難性的,但在現行的自給自足情景下,俄羅斯中部地區肉類價格上漲15-30%幾乎是必然的。

不容忽視的是,烏克蘭軍隊的進攻也給運輸部門帶來了嚴重問題。庫爾斯克和別爾哥羅德地區大部分由「莫斯科鐵路公司」提供服務,但由於「聯邦級緊急狀態」,「莫斯科鐵路公司」的一些車站和路線關閉,導致鐵路中斷。

據業內人士稱,停止提供運輸服務導致大量車廂被閒置、火車被遺棄——規模如此之大,以至於「俄羅斯鐵路公司」已經對運輸實施限制,包括經過布良斯克和斯摩稜斯克地區的運輸,從而嚴重影響了從白俄羅斯到俄羅斯的貨運(值得注意的是,這些限制措施的措辭是「另行通知」,即沒有明確期限)。

事實上,這只是對物流行業負面影響的開始,其間接後果是連接莫斯科和南部的運輸幹路的壓力增加。無論如何,運輸業至少需要幾個月的時間才能適應新的現實。

俄羅斯總統普京2024年8月7日召集聯邦安全局長、安全會議秘書和國防部長討論烏克蘭進攻庫爾斯克地區的情況。(Reuters)

烏克蘭軍隊逐漸逼近庫爾斯克核電站,這構成了更大的威脅。儘管最近參觀該電站的主要行業專家都在談論新發電機組能按時完工,但情況不能說高枕無憂。即使在2024年1月第二台發電機組最終退役後,庫爾斯克核電站仍為俄羅斯19個地區提供能源,其中庫爾斯克地區90%的電力,布良斯克地區76%的電力,別爾哥羅德地區70%的電力都是它提供的。

此外,米哈伊洛夫斯基礦廠和煉油廠、新利佩茨克鋼鐵公司、莫斯科鐵路公司的大部分軌道以及該地區的其他主要工業企業也依賴庫爾斯克核電站。雖然烏克蘭軍隊攻擊該電站的可能性不大(直接攻擊可能會引發核災難),但遠程火炮和短程導彈很有可能從20至25公里外襲擊該電站的高壓輸電網,從而導致俄羅斯中部地區停電。其潛在影響將比今年春天針對俄羅斯煉油廠的打擊大得多。

了解了這些情況後,我們可以談談烏軍進入俄羅斯領土所造成的損失。顯然,在經歷最初的震驚和不作為之後,俄羅斯官僚機構決定讓大量人口從被佔領地區撤離,根據官方數據,撤離包括了庫爾斯克地區近12萬人和別爾哥羅德地區數萬人,佔兩個地區總人口的6-7%。雖然地方當局報告中的撤離數字可能被誇大了,但無論如何,這種撤離規模對於現代俄羅斯來說都是前所未有的,而且這項工作需要大量支出:每天至少10億盧布。

2024年8月25日,俄羅斯襲擊烏克蘭多地,圖為烏克蘭克拉馬託爾斯克(Kramatorsk)一間酒店遭導彈擊中(Reuters)

由於該事件已被正式定性為「聯邦級緊急情況」,主要費用將來自聯邦預算,而不是地方財政。邊境地區的經濟指標今年將不可避免地出現下滑,而收容流離失所者以及收復烏軍佔領區,將成為聯邦和地方當局未來幾年關注的問題。

此地的作戰行動將導致軍事開支「計劃外」大幅增加。如果俄軍將至少2-4萬人和相關武器運送到受攻擊地區,以及快速修建防線和必要的防禦工事,每天的開支可能至少達到30億至50億盧布(這還不包括對死傷者的經濟補償)。

此外,俄羅斯領土上的軍事行動引發了俄羅斯進行大規模徵兵的猜測,並可能徹底改變目前的做法,恢復先前的動員方式。如果發生這種情況,社會緊張局勢可能會加劇。事實上,在烏克蘭攻入庫爾斯克地區後,俄羅斯發生了應徵新兵逃跑事件,當局一直在嚴厲打擊這種情況。

烏克蘭攻入庫爾斯克後,還產生了另外兩個更嚴重的後果。

2024年8月6日,俄羅斯庫爾克斯,邊境小鎮賈蘇一房屋受到烏軍打擊後倒塌,地上一片狼藉。(Reuetrs)

首先,克里姆林宮內外的緊張情緒嚴重加劇,這是整個戰爭中從未出現過的。這次被攻擊是國防部和總參謀部的重大失敗,將導致軍隊最高層進一步清洗。許多專家指出,普京總統顯然非常惱火,官僚機構只能互相推卸責任,尋找理由來為自己的不作為辯解。

目前,危機還沒有得到解決。如果導致高層清洗,即使規模不大,對普京政權來說也是一次嚴峻的考驗。俄羅斯精英對局勢的反應目前尚無法預測,尤其是如果莫斯科不能迅速扭轉局面的話。

其次,新兵動員問題再次浮出水面。儘管俄羅斯和西方的主流看法是,自2022/23年冬季以來,克里姆林宮不打算再次大規模動員,因為新動員需要社會發生根本性變化(最重要的是關閉邊境),並將對俄羅斯經濟造成巨大損害。直到最近,當局仍在通過增加報酬來吸引志願者參軍,但如果烏克蘭軍隊在俄羅斯領土上「紮根」,這種方法可能會改變。隨着2024年即將結束,俄羅斯社會對取得勝利的前景感到失望,對戰爭感到極度疲憊。這些因素讓大規模動員變得非常不受歡迎。

本文轉載自「歐亞新觀察」微信公眾號,譯者為歐亞系統科學研究會特聘研究員王建平,圖片和題目為編者所加,轉載時有刪減。



原文題目:The economic aftermath of «the events» in the Kursk region



原文出處:https://ridl.io/the-economic-aftermath-of-the-events-in-the-kursk-region/