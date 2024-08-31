德國女子巴士持刀刺傷5人　警排除恐怖主義動機

德國西部時隔一周再發生持刀傷人事件，一名持刀女子8月30日在公共巴士上刺傷五人。女子行兇後被捕，警方已排除恐怖主義動機。



這宗持刀傷人案於星期五（8月30日）在德國北萊茵—威斯特法倫州錫根市（Siegen）發生。事發時巴士上至少有40名乘客，五人被刺傷，其中三人生命垂危，一人重傷。

根據警方聲明，一名32歲女嫌犯事後被捕，沒有跡象表明這是一宗恐怖襲擊。德國《圖片報》報道，襲擊者為德國籍，可能患有精神疾病，有吸毒史。

上個星期五（23日），德國西部城市索林根（Solingen）另有一名26歲敘利亞兇徒持刀襲擊路人頸部，造成三人死亡、八人受傷。國際恐怖組織伊斯蘭國聲稱兇嫌是它的成員，犯案是為了替遭戰爭蹂躪的巴勒斯坦人報仇。

德國內政與國土部長費澤隨後於星期四（29日）宣布，政府將加強刀具管制，並加大力度打擊恐怖主義和非法移民，以改善國內安全局勢。

本文獲《聯合早報》授權轉載

