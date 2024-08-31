美國施壓　ASML在華維修或叫停　荷蘭首相：經濟利益極其重要

荷蘭首相斯霍夫（Dick Schoof）說，荷蘭政府在制定對華出口限制時，會權衡晶片製造商阿斯麥公司（ASML，又譯艾司摩爾）的經濟利益。



據路透社報道，斯霍夫星期五（8月30日）在回應會否進一步限制阿斯麥對華出口技術時說：「我們正進行談判，目前協商順利，我們也非常關注阿斯麥的經濟利益，這些利益需要與其他風險權衡，經濟利益極其重要。」

他指出，對荷蘭來說，阿斯麥是一個極其重要的創新產業，在任何情況下都不應該受到影響，因為這將損害阿斯麥的全球地位。

阿斯麥（ASML，又譯艾司摩爾）為荷蘭光刻機企業。圖為2023年6月16日，ASML荷蘭費爾德霍芬總部的標誌。（REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo）

彭博社星期四（8月29日）引述知情人士報道說，荷蘭政府很可能不會為阿斯麥向中國客戶提供維修和維護半導體設備的許可證續期，這可能導致中國的部份光刻機最快明年就無法運行。

中國大陸是阿斯麥僅次於台灣和韓國的第三大市場，大陸公司目前佔阿斯麥積壓訂單的20%。在前幾輪限制措施推出之後，中國晶片製造商購買的大多是阿斯麥的舊設備，這些設備不在華盛頓的出口限制清單之列。

荷蘭首相斯霍夫（Dick Schoof）2024年7月18日抵達英國，出席在布倫海姆宮（Blenheim Palace）舉行的歐洲政治共同體峰會（European Political Community Summit）。（Getty）

報道稱，荷蘭前首相呂特（Mark Rutte）領導的政府頂住美國的壓力，要求給予更多時間評估出口限制對高端半導體生產設備的影響，但現任首相斯霍夫已釋放出謹慎的信號。

斯霍夫7月2日接受彭博社採訪時強調，與中國討論國家安全問題必須「非常謹慎」。當被問到荷蘭政府是否考慮在今年實施新出口限制時，斯霍夫稱，荷蘭與美國、日本之間的「協商順利」，並預期各方將「取得良好的結果」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

