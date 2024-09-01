以色列最大工會發動罷工　施壓政府談妥人質協議　主要機場將關閉

以色列最大工會勞工聯合會（Histadrut Labor Federation）領袖9月1日宣布，發動工人在9月2日罷工1天，施壓要求政府盡快達成促使哈馬斯釋放人質的協議，批評遲遲未達協議是因為「政治考慮」。反對黨領袖甘茨（Benny Gantz）1日也呼籲以色列人上街，向內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）政府表達抗議立場。



以色列民眾2024年9月1日在耶路撒冷示威，要求政府盡快達成協議，促成哈馬斯釋放人質（Reuters）

主要機場將關閉

工會領袖Arnon Bar-David呼籲所有公務員參加罷工，並表示以色列主要航空運輸樞紐、位於特拉維夫（Tel Aviv）的本古里安機場（Ben Gurion Airport）會從2日上午8時開始關閉。

以色列在加沙地帶拉法市地下一條隧道發現6名被哈馬斯劫持人質的屍體後，在當地引發更大爭議聲，要求政府盡快與哈馬斯達成釋放人質的協議。

甘茨2023年11月在以色列向傳媒發表講話（REUTERS）

Arnon Bar-David在會見人質家屬代表後，召問記者會表示「協議比什麼都重要」，他不滿人質協議談判停滯是由於「政治考慮」，他稱「猶太人在加沙地道中被殺害」、「這要停止」。

據他表示罷工會從2日上午6時開始，目前計劃為一天罷工。

反對黨領袖甘茨（Benny Gantz）批評政府遲遲未就人質獲釋達成協議，呼籲以色列人1日下午在特拉維夫上街，抗議政府。