以巴停火談判陷僵局　以色列政府堅持費城走廊駐軍　防長反對

以色列與哈馬斯的停火談判陷入僵局，以色列政府堅持在加沙和埃及之間的「費城走廊」（Philadelphi corridor）駐軍。這個駐軍問題一直是由美國、埃及和卡塔爾斡旋的停火談判的主要障礙，以方決定留下駐軍可能使和談更困難。



根據彭博社檢視的以色列政府星期四8月29日的會議紀錄，內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）安全內閣幾乎所有成員都投票支持軍隊繼續駐守費城走廊。以色列內閣指，以軍駐留可促使停火協議更快達成，因為這將向哈馬斯發出明確信息，即他們別無選擇而必須妥協。

費城走廊指的是加沙南部與埃及北部交界綿延14.5公里、寬100公尺的狹長地帶。2007年，哈馬斯獲得加沙控制權，進而控制費城走廊。以軍眼前這一輪衝突中，從哈馬斯手中佔據了這個狹長地帶。

以軍撤留問題是以哈談判中最艱難的環節之一。哈馬斯堅持要以軍在停火後撤離費城走廊，以色列政府在這個問題上則不退反進，堅稱以軍必須留下，以防哈馬斯再通過埃及將武器運入加沙。

2005年9月11日，等待從加沙走廊南部與埃及邊境的「費城走廊」撤軍命令的以色列軍人，在以色列所建的防護屏障旁拍照留念。（Getty）

若以軍控制費城走廊，加沙北面、東面和南面的邊界便都被以色列封鎖，只剩下西邊可通過地中海對外聯繫。近幾個星期來，以色列對費城走廊的立場似乎變得更強硬。

以色列總理內塔尼亞胡表示，哈馬斯在2023年10月7日向以色列發動大規模襲擊而引發了加沙戰爭，正是「因為費城走廊不在以色列手中」。他強調，不會讓這種情況重演，以色列決心控制這條走廊。

不過，在這次針對費城走廊駐軍問題的表決中，以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant ）投了反對票，國家安全部長格維爾（Itamar Ben-Gvir）則棄權。

據知情官員說，加蘭特投反對票是因為他認為繼續駐軍會使停火推遲，導致更多人質喪命，而不能迫使哈馬斯更快接受停火。加蘭特與內塔尼亞胡曾多次因戰爭決策而起爭執。官員還說，此次提案也是未經通報就直接交給安全內閣投票的。

2005年9月11日，等待從加沙走廊南部與埃及邊境的「費城走廊」撤軍命令的以色列軍人，在以色列所建的防護屏障旁拍照留念。（Getty）

至於格維爾選擇棄權，官員說，那是因為內塔尼亞胡主張將駐軍規模減小一些，而他主張完全不減。

以哈衝突持續將近一年，停火談判也拖了數月；本周，初級談判人員繼續在卡塔爾首都多哈進行談判。除了費城走廊爭議，以哈雙方也未能就在協議第一階段交換多少人質和巴勒斯坦囚犯達成一致。

此外，內塔尼亞胡也堅持在以軍把加沙分為南北兩段的納扎里姆走廊（Netzarim Corridor）繼續駐軍。他聲稱，這可阻止哈馬斯戰鬥員返回北部地區。哈馬斯反對這一要求。

本文獲《聯合早報》授權轉載

