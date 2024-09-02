以色列高層內鬨？總理防長就加沙停火協議爆發「最激烈爭吵」

以軍8月31日深夜稱，他們在加沙地帶又發現幾具可能是以色列被扣押人質的遺骸。以色列總理內塔尼亞胡視消滅哈馬斯為當急要務，以及在解救人質方面不作為，令他被人質家屬稱為「死亡先生」（Mr. Death）。



據《以色列時報》當地時間8月31日報道，隨着當前巴以局勢不見好轉，眾多被哈馬斯扣押人質的家屬當天指責內塔尼亞胡，其堅持以軍留在「費城走廊」阻礙人質停火協議的談判取得進展，這是在「故意判處人質死刑」。此前報道稱，這位以色列總理目前優先考慮是在加沙地帶和埃及之間的「費城走廊」部署部隊，而不是把以色列人質解救回來。

以色列民眾2024年9月1日在耶路撒冷示威，要求政府盡快完成讓以色列人質獲釋的協議談判（Reuters）

據報道，內塔尼亞胡告訴內閣部長們，他認為保持以色列在「費城走廊」的存在比拯救被哈馬斯扣押的人質更重要。當地時間8月29日，以色列安全內閣投票支持內塔尼亞胡的這一立場，即在任何可能達成的協議中確保以色列在邊境地區的軍事存在，而以色列國防部長加蘭特則是唯一的反對者。

8月31日晚間，以色列街頭舉行大規模集會，呼籲政府達成人質停火協議的同時，也表達反政府情緒。本周，以色列司法部長萊文（Yariv Levin）重新推進其主張的有爭議的「司法改革」進程，而這一議程在去年10月7日此輪巴以衝突升級前，就已經在國內引發大規模抗議。此外，另有其他活動團體也號召公眾，9月1日繼續上街抗議，要求內塔尼亞胡立即解救人質，並提前舉行大選。

在特拉維夫的以色列國防軍總部外，這些被哈馬斯扣押人質的家屬們表示：「內塔尼亞胡及其內閣夥伴因受『費城（走廊）』輿論影響，決定破壞（人質停火）協議，並因此明知故犯地將人質推向死亡。」

其中一名人質的母親說，內塔尼亞胡的行為是「對人民、對以色列和對猶太復國主義的犯罪」。內塔尼亞胡不是「安全先生」，他是「死亡先生」，他正在冷血地破壞這項協議。

據《以色列時報》披露，總理內塔尼亞胡當地時間8月29日告訴國防部長加蘭特，他優先考慮維持以色列軍隊存在於「費城走廊」，而不是挽救仍滯留在加沙的剩餘人質的生命。

這一立場是在當天晚上舉行的那場激烈的安全內閣會議上確立的，內塔尼亞胡希望在會上投票批准以色列國防軍繪製的一系列方案，相關方案顯示以色列如何在人質停火談判的第一個六周階段內，在被稱為「費城走廊」的狹窄地帶部署軍隊。

報道稱，這是內塔尼亞胡與安全機構之間發生分歧的最新證據。國防部長加蘭特和安全部門負責人一再敦促內塔尼亞胡，要在談判中做出更多妥協，特別是在「費城走廊」的問題上，他們擔心內塔尼亞胡的強硬立場會破壞協議的達成。根據以色列第12頻道掌握到的會議記錄，部長們事先並未被告知他們將對以色列國防軍的方案進行投票，而加蘭特則要求知道「為什麼有必要這樣做」。

加蘭特對部長們表示：「這件事的重要性在於，哈馬斯不會同意，所以不會達成協議，也不會釋放任何人質。」

2024年7月25日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在美國華盛頓白宮橢圓形辦公室會見美國總統拜登（Joe Biden，不在圖中）。（Reuters）

《以色列時報》披露，會議上，內塔尼亞胡和加蘭特發生爭吵，內塔尼亞胡隨後還拍桌子，要求立即對方案進行投票。除加蘭特，以色列國防軍總參謀長哈勒維和領導以色列談判團隊的情報機構摩薩德負責人巴尼亞，也都反對內塔尼亞胡的立場。同時，房間內的其他部長們，則大聲斥責加蘭特不該以這種方式與總理講話。

「這是我記憶中內塔尼亞胡和加蘭特之間最激烈的爭吵。」據一位部長透露：「內塔尼亞胡完全孤立加蘭特，在這種情況下，國防部長最好還是放下手裏的權杖吧。」

最終，投票以八比一的結果通過，唯一的反對票來自加蘭特，另有一票棄權，這突顯以色列在「費城走廊」問題上已經表明的立場，該方案已經提交給哈馬斯以及調解人埃及、美國和卡塔爾。

當地時間8月31日，以色列前軍事情報局局長阿莫斯·亞德林（Amos Yadlin）譴責這一投票，他告訴以色列第12頻道，這一決定表明內塔尼亞胡政府承認，它不會履行其「道德義務」，將去年10月7日「從家中被綁架」的婦女、兒童和老人以及被俘的士兵帶回家。

「人質已經被拋棄。」亞德林認為，內塔尼亞胡政府的立場是「不可接受的」。他還說，每個以色列人今天都應該「走出去示威」，反對這一「可恥的局面」。

一名不願透露姓名的哈馬斯官員，當地時間8月31日對沙特媒體「Asharq News」說，以色列要求留在「費城走廊」，這阻礙人質停火協議的談判取得進展，這一要求「完全關閉談判的大門」。他還說，8月早些時候在多哈舉行的談判，實際上沒有在任何關鍵問題上取得突破。

「『費城走廊』是我們和以色列之間談判的主要問題。當內塔尼亞胡投票贊成讓軍隊留在這條路線上時，他想結束談判，繼續戰爭。」該官員說。

以色列民眾2024年9月1日在耶路撒冷示威，要求政府盡快達成協議，促成哈馬斯釋放人質（Reuters）

沙特媒體稱，以色列在「納扎裏姆走廊」的存在以及以色列要求在達成協議後否決部分巴勒斯坦囚犯獲釋的要求，也仍是談判的主要分歧點。

據《以色列時報》報道，當地時間8月31日深夜，以色列國防軍的消息稱，他們在加沙地帶又發現幾具屍體，可能是以色列人質的遺骸。

以軍方呼籲公眾不要傳播未經證實的謠言，並表示：「在這個階段，部隊仍在該地區行動，並進行提取和識別屍體的過程，這將持續幾個小時。」

以色列活動組織「人質和失蹤家庭論壇」8月31日晚發表聲明，呼籲公眾9月1日舉行大規模抗議活動。「內塔尼亞胡拋棄人質，現在這是一個事實。」聲明稱：「從明天開始，這個國家將顫抖。我們呼籲公眾做好準備，這個國家將逐漸陷於停滯，這樣的拋棄（人質）結束。」

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