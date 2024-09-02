伊朗調查報告：已故總統萊希墜機事故　主要因惡劣天氣造成

伊朗國家電視台9月1日公布，造成伊朗已故總統萊希（Ebrahim Raisi）遇難的直升機墜毀事故，最終調查報告出爐，判定主要是由濃霧等天氣條件造成。



一架載有包括伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）及外長在內人士的直升機2024年5月19日在伊朗東阿塞拜疆省（East Azerbaijan）瓦爾扎甘（Varzaqan）山區墜毀。圖為救援員5月20日在現場工作。（Stringer/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

伊朗總統萊希乘坐的直升機在Qiz-Qalasi大壩大壩落成典禮結束後離開的照片。（伊通社）

伊朗軍方的高級委員會負責調查事故，最終報告指「該地區於春季複雜的氣候和大氣條件」，是造成直升機墜毀的主要原因。報告補充說，「突然出現的濃霧」導致直升機撞向山中，直升機零件和系統沒有遭受破壞的跡象。

濃霧導致載有萊希等人的直升機墜入山中。而軍方5月的初步報告稱，沒有證據顯示事故涉及謀殺或攻擊。

今年5月萊希搭乘的直升機失事，同行的外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）和幾名官員罹難。

上個月，伊朗法斯通訊社 （Fars News Agency）指空難除基於天氣，亦由於違規搭載額外兩名乘客。軍方調查委員會指報道「完全錯誤」。