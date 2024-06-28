伊朗總統選舉6.28開鑼　兩名保守派候選人退出

距離伊朗總統大選還有一天，兩名保守派候選人宣布退選，剩下四名候選人。



法媒報道，伊朗總統大選在星期五（6月28日）舉行，德黑蘭保守派市長扎卡尼（Alireza Zakani）星期四（27日）在社交媒體X發文，宣布退出選舉。他此前曾否認自己將退選。

扎卡尼說，保守派的前核談判代表賈利利（Saeed Jalili），以及保守派議會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）應該「團結起來，不要讓革命力量的正當要求得不到回應」。

扎卡尼退出選舉的幾個小時前，伊朗內政部發表聲明，確認另一名保守派候選人哈希米（Amirhossein Ghazizadeh-Hashemi）退出選舉。他結束競選活動，但沒有支持任何特定候選人。

伊朗大選：圖為2024年6月25日，鏡頭下印有6名候選人肖像海報在德黑蘭的街上隨處可見。圖中的橫額亦印有已故伊朗總統萊希的肖像。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

伊朗大選：圖為2024年6月25日，伊朗德黑蘭一個舉行競選活動的場所正在播放最後一輪的伊朗總統候選人電視辯論。（ Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

副總統哈希米星期三（26日）晚上在社媒發文說：「為了維護革命力量的團結……我將退出競選。」他也敦促其他保守派候選人「同意」支持一位候選人，以形成統一戰線。

除了賈利利及卡利巴夫，仍在競選總統職位的還有前內政部長普爾莫哈馬迪（Mostafa Pourmohammadi），他是唯一參選的神職人員，以及改革派候選人佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）。

伊朗前總統萊希（Ebrahim Raisi）5月19日在一次直升機墜毀事故中喪生，伊朗因而提前舉行總統大選。

本文獲《聯合早報》授權轉載

