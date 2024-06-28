伊朗總統選舉6.28開鑼 兩名保守派候選人退出
撰文：聯合早報
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距離伊朗總統大選還有一天，兩名保守派候選人宣布退選，剩下四名候選人。
法媒報道，伊朗總統大選在星期五（6月28日）舉行，德黑蘭保守派市長扎卡尼（Alireza Zakani）星期四（27日）在社交媒體X發文，宣布退出選舉。他此前曾否認自己將退選。
扎卡尼說，保守派的前核談判代表賈利利（Saeed Jalili），以及保守派議會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）應該「團結起來，不要讓革命力量的正當要求得不到回應」。
扎卡尼退出選舉的幾個小時前，伊朗內政部發表聲明，確認另一名保守派候選人哈希米（Amirhossein Ghazizadeh-Hashemi）退出選舉。他結束競選活動，但沒有支持任何特定候選人。
副總統哈希米星期三（26日）晚上在社媒發文說：「為了維護革命力量的團結……我將退出競選。」他也敦促其他保守派候選人「同意」支持一位候選人，以形成統一戰線。
除了賈利利及卡利巴夫，仍在競選總統職位的還有前內政部長普爾莫哈馬迪（Mostafa Pourmohammadi），他是唯一參選的神職人員，以及改革派候選人佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）。
伊朗前總統萊希（Ebrahim Raisi）5月19日在一次直升機墜毀事故中喪生，伊朗因而提前舉行總統大選。
本文獲《聯合早報》授權轉載