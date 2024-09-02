以色列70萬人上街　6人質被殺引爆公憤　促政府首肯交換人質協議

以色列軍方在加沙地帶發現6具人質屍體後，以色列《新消息報》網站1日晚稱，當天全國合計70萬人上街，其中特拉維夫便有55萬人。以媒稱1日晚有數千名示威者在特拉維夫的一條主幹道縱火，導致道路被堵塞。以色列總理官邸外也有示威者聚集。

示威者譴責內塔尼亞胡政府只照顧推進消滅極端組織哈馬斯的目標，無視那些在2023年10月7日襲擊事件中被綁架的人質安危。他們要求政府立即接受交換人質的協議。

圖為2024年9月1日，在以色列特拉維夫，大批示威者上街，對於再有以色列人質被殺譴責政府。圖為示威者隊伍中，很多人舉起人質的照片和國旗。（Reuters）

內塔尼亞胡政府面對外界要求停火的壓力愈來愈大，但內塔尼亞胡說以色列不會停止追捕那些責任人。

他們要總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，又譯內坦亞胡）採取更多措施讓餘下101名人質獲釋回家。

以色列國防軍已確認，自2023年10月7日哈馬斯越界突襲以色列以來，已有35名被綁架的人質死亡。

以色列國防軍9月1日在加沙南部拉法地下隧道發現的6名已死人質身份，包括4男2女，其中1名男子是美國公民。6具遺體已運回以色列，法醫指他們是在48至72小時之前「被哈馬斯恐怖分子近距離多次槍擊殺害」。

以軍2024年9月1日稱在加沙南部拉法地區的地下隧道發現6具以色列人質遺體，以色列衞生部指，他們是被哈馬斯恐怖分子近距離槍殺。法醫估計他們已死48至72小時。圖為其中一名人質Eden Yerushalmi的遺體9月1日運返以色列後，坐在輪椅上的父親出席葬禮，撫屍流淚。（REUTERS/Shir Torem）

在特拉維夫，人質家屬和支持者抬着6具道具棺材遊行，封鎖一條主要高速公路，並聚集在以色列軍事總部前。在耶路撒冷，以色列警察使用水炮車向示威者噴灑臭鼬水，強行驅散在城市主要入口處集結的群眾。

航拍畫面顯示，特拉維夫的主要高速公路被手持印有遇害人質照片旗幟的示威者堵住。以色列警方表示，全國有大約20多名以色列人被捕。

以色列媒體說，一些較小城市也出現示威活動，包括海法（Haifa）和貝爾謝巴（Beersheba）。在以色列中部的雷霍沃特（Rehovot），示威者阻塞交通並高喊：

我們要他們活着回來，不是躺在棺材裏！

圖為2024年9月1日，在以色列特拉維夫，大批示威者上街，對於再有以色列人質被殺譴責政府。他們出席反對政府的集會期間縱火，焚燒包括椅子在內的雜物。（Reuters）

工會領袖號召工人星期一（2日）發起大罷工。代表以色列大多數工會會員的以色列總工會勞工聯合會（Histadrut Labor Federation）星期天宣布2日全國罷工，以迫使政府和哈馬斯達成釋放剩餘人質的協議。

罷工地點包括以色列主要機場本-古里安國際機場（Ben Gurion International AirPort）。

以色列總工會主席Arnon Bar-David說：「我們再也不能袖手旁觀。」他說：「這種事情——猶太人在加沙隧道中被殺害——是無恥的，必須停止。必須達成協議，達成協議比什麼都重要。」

2024年8月4日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）來到耶路撒冷赫茨爾山軍事公墓（Mount Herzl military cemetery），在修正派猶太復國主義運動發起人Zeev Jabotinsky的全國紀念儀式上發表講話。（Naama Grynbaum/Pool via REUTERS）

哈馬斯高級官員則指出，以色列拒絕簽署停火協議是導致人質死亡的原因。哈馬斯高級官員祖赫里（Sami Abu Zuhri）說：「內塔尼亞胡要為以色列人質的死亡負責，以色列人應該在內塔尼亞胡和協議之間做出選擇。」

以色列高層對於如何處理這場持續10個多月的戰爭似乎發生嚴重分歧，以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant ）也呼籲達成協議。有報道指他與總理發生爭吵，激烈程度前所未見。

除此之外，反對黨領袖、前總理總理拉皮德（Yair Lapid）呼籲人們在特拉維夫上街；反對黨領袖甘茨（Benny Gantz）1日也呼籲以色列人上街，向政府表達抗議立場。

內塔尼亞胡繼續「企硬」，稱以色列不會停止追捕那些必須為2023年襲擊負責的人。他說：「無論是誰殺害人質，都不想達成協議。」

以色列總理內塔尼亞胡2024年7月25日訪問白宮，與美國總統拜登討論以哈衝突。. （REUTERS）

身為以色列的盟友，美國繼續站在它的一方。美國總統拜登（Joe Biden）表示，他對23歲的美籍以色列人人質Goldberg-Polin以及其他人的死訊感到「震驚和憤怒」。

拜登發聲明稱，「哈馬斯領導人將為這些罪行付出代價。我們將繼續夜以繼日地工作，以達成協議，確保剩餘人質的安全釋放，」

他在特拉華州里霍博斯灘（Rehoboth beach）對記者講話時，稱對停火協議的前景「仍然保持樂觀」。

哈馬斯首席談判代表Khalil Al-Hayya於8月25日接受半島電視台採訪時重申，除非以色列完全撤出加沙地帶，包括費城走廊和納扎里姆走廊（Netzarim Corridor）走廊，否則該組織不會簽署任何協議——這些問題一直是停火談判的棘手之處。