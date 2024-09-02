中國指歐盟無權在南海問題指手畫腳

中國駐歐盟使團9月1日發文稱，中國駐歐盟使團發言人就歐盟對外行動署發言人涉南海聲明表示，歐盟不是南海問題當事方，沒有權利在南海問題上指手畫腳。



聲明內容指歐方反覆炒作航行自由問題和「南海仲裁案」，對歐盟自身利益和國際信譽沒有任何好處。中方敦促歐方正視事實真相，秉持客觀公正，在南海問題上謹言慎行，切實尊重中方權益以及地區國家為維護南海和平穩定付出的努力。

歐盟對外行動署發言人9月1日發表聲明，譴責中國海警船在南海海域對菲律賓船隻採取危險行動，稱此舉危及海上人員生命安全，侵犯各國依據國際法享有的航行自由，聲稱堅持《聯合國海洋法公約》等國際規範和2016年南海仲裁裁決，並支持夥伴國家行使合法權利。

對此，發言人表示，仙賓礁是中國南沙群島的一部份，是中國固有領土。一段時間以來，菲方海警船持續在中國仙賓礁潟湖內非法滯留，單方面改變仙賓礁無人無設施現狀。中方多次通過外交渠道向菲方提出嚴正交涉，要求菲方立即撤走相關船隻。菲方非但置若罔聞，反而變本加厲，非法滯留的海警船持續在仙賓礁潟湖內尋釁肇事，甚至以危險方式故意衝撞中方正常維權執法的海警船。上述事實非常清楚，中方海警局發言人已第一時間發表談話。中方現場操作正當合法，專業規範，無可非議，造成雙方船隻發生碰撞的責任完全在菲方。

中國海警局指，非法滯留中國仙賓礁（Sabina Shoal）的菲律賓9701號船2024年8月31日中午12時左右尋釁肇事，它的位置在中國海警5205艦左舷，故意衝撞中國船艦，並發生碰撞。 「玉淵譚天」8月31日稱拿到2張中菲船舶發生衝突的獨家照片。現場除了菲律賓海警船，還有美軍P8A干擾海警執法行動。（微博賬號「玉淵譚天」）

發言人指出，歐盟不是南海問題當事方，沒有權利在南海問題上指手畫腳。歐方執意罔顧事實，顛倒黑白，公然為菲方侵犯中國領土主權的挑釁行為站台背書。發言人反問這種拱火澆油「拉偏架」的行為是何居心？南海是世界上航行最安全、最自由的海域，航行自由從不存在任何問題。「南海仲裁案」完全是一場政治操弄和政治鬧劇，所謂裁決本身就嚴重違反國際法尤其是《聯合國海洋法公約》。歐方反覆炒作航行自由問題和「南海仲裁案」，不僅有悖域內國家維護南海和平穩定的共同心願，對歐盟自身利益和國際信譽也沒有任何好處。

發言人稱，對於歐方有關指責，中方強烈不滿，堅決反對，絕不接受。我們敦促歐方正視事實真相，秉持客觀公正，在南海問題上謹言慎行，切實尊重中方權益以及地區國家為維護南海和平穩定付出的努力。中方將繼續依法採取有力措施維護自身領土主權和海洋權益，維護《南海各方行為宣言》的嚴肅性。