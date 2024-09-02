美國務院發聲明談新疆人權狀況　中國反駁：虛假報告幕後黑手

美國國務院就聯合國人權高專辦發布新疆人權評估報告兩周年發表聲明，中國外交部9月2日表示，所謂「評估報告」是虛假訊息的大雜燴，又批評美方是虛假報告的幕後黑手，指美方禍亂新疆注定失敗。



中國外交部發言人毛寧9月2日主持例行記者會時稱，美方聲明罔顧事實、混淆是非，公然干涉中國內政，惡意詆譭中國治疆政策，中方強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

2023年9月22日外交部發言人毛寧主持例行記者會

她指所謂「評估報告」是虛假訊息的大雜燴，是美國及一些西方勢力一手策劃製造，是服務美西方以疆制華戰略的政治工具，完全非法無效。

她續稱，人權理事會第五十一屆會議拒絕美國等西方國家提出的所謂「涉疆決定草案」，已經表明國際社會對該報告的態度，美方一再拿所謂「評估報告」做文章，充分暴露他們借涉疆謊言遏制打壓中國的險惡圖謀，充分證明他們就是這份虛假報告的幕後黑手。

毛寧稱「新疆人權狀況怎麼樣，新疆各族人民最有發言權。」她指當前新疆社會穩定、經濟繁榮發展、人民安居樂業，正處於歷史上最好的發展時期，中國的治疆政策深入人心，美方禍亂新疆注定失敗，「我們敦促美方立即改弦更張，停止借涉疆問題干涉中國內政、損害中方利益，停止炮製散布涉疆謊言謬論。」