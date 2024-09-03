日媒：日本或參與競標澳洲海軍新艦艇

多名知情人透露，日本政府已決定參與競標澳洲海軍新型艦。



共同社報道，日本政府計劃以海上自衛隊最新的「最上」級護衛艦（FFM）為基礎，與澳洲共同開發軍艦。該計劃將成為即將於9月5日召開的日澳外長和防長會議的主要議題之一。

FFM由三菱重工業為主導製造，並於2022年開始服役。與以往的護衛艦相比，這種新型護衛艦的操作所需的船員數量減半，大約需要90名船組成員。此外，FMM還具有掃雷艇的清除水雷能力。

據了解，澳洲正在考慮包括西班牙、韓國、德國在內的幾個國家生產的艦艇，作為其新艦艇的潛在供應來源，同時還計劃在年內將候選國家範圍縮減到兩國。

由於護衛艦屬於具有高殺傷能力的武器，出口仍受到《防衛裝備轉移三原則》的限制。

上一次日澳「2+2」會議於2022年12月在東京召開。此次會議將由日本防衛相木原稔、日外長上川陽子、澳洲副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）和外交部長黃英賢（Penny Wong）展開。

為了應對中國在南海日益活躍的軍事活動，自今年7月起，日本已先後與菲律賓、美國、印度召開「2+2」會議。8月30日，上川陽子在記者會上強調：「這體現了厚度增加的我國的安全保障政策。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

